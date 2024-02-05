Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трех миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Сертификат позволяет подобрать квартиру по своим критериям, а после оформить жилье в собственность.

В Ленинском округе ведется большая работа по обеспечению сирот жильем. Так, в 2021 году квартиры получили десять юных жителей, в 2022 - 12, а в 2023 - девять. Дополнительно в подарок от администрации округа молодые люди получили телевизоры.

С 1 января жилищный сертификат смогут получить дети-сироты старше 23 лет. В Московской области решили дополнительно защитить права ребят и продлили выдачу сертификата в регионе с 18 лет, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».