Более 760 гектаров земли обработают от борщевика в Истре

Первая волна работ начнется 1 мая и продлится до 20 июня, а вторая - с 21 июня по 31 августа. Обработку земель проведут механическим, химическим и комбинированным методами.

Наибольшее количество опасного сорняка выявлено на территориях Ермолинского и Новопетровского поселений, а также в Кострово и Онуфриево. Именно этим территориям будет уделено наибольшее внимание.

Также летом запланированы рейдовые осмотры частных территорий. Мониторинг проведут специалисты муниципального земельного контроля. Собственники земельных участков должны проводить мероприятия по удалению борщевика своими силами. В случае нарушений Федеральная налоговая служба может поднять для них налоговую ставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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