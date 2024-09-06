06 сентября 2024, 16:07

Более 760 гектаров земли обработали от борщевика в Истре летом

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В Истре закончили обработку земельных участков от борщевика Сосновского. За лето от сорняка очистили более 760 гектаров.

Работы начались в мае. За лето специалисты дважды обрабатывали участки с борщевиком. Больше всего сорного растения обнаружили и уничтожили в селе Новопетровское, в деревнях Ядромино, Ивановское, Ермолино, Кострово, Онуфриево и их окрестностях.

Также предупредили более 500 владельцев частной собственности о том, что в случае зарастания участков борщевиком, им поднимут налоговую ставку за землю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке овощехранилищ в регионе.

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Истра Экология
06 сентября 2024, 16:05
Комиссия проверила капремонт жилых домов в Мытищах
пресс-служба городского округа Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Возглавляемая им комиссия проехала по двум адресам.

Первым был известный в округе «Дом с космонавтом» на Новомытищинском проспекте. Здесь рабочие занимаются фасадом, восстанавливают межпанельные швы и меняют окна. Утеплять фасад планируют в следующем году.

Жилой дом на Юбилейной готовят к ремонту кровли. Здесь уже сделали стяжку, завезли стройматериалы для крыши. Ремонт закончится в конце октября.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», - рассказал Яськив.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
06 сентября 2024, 15:47
Жеребьевку команд женского футбольного турнира провели в Химках
Администрация г.о Химки
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Жеребьевка команд женского футбольного турнира «Да! Мы в спорте» прошла в Химках. Чемпионат проведут 7 сентября на стадионе «Новые Химки».

Соревнования «Да! Мы в спорте» - единственный в Подмосковье турнир по женскому футболу. Всего в состязаниях поучаствуют 22 команды.

Игры пройдут на восьми полях, в общей сложности спортсменки проведут более 110 матчей. В группе новичков сыграют команды «Ясенево», «Мамазонки», «МамСити синие», «Welltown moms», «Розовые пантеры», «Кутузово» и «Зеленовка». «Продолжающую» группу представят «Крылья Советов», «Юниор Клин», «НеМамкай», «РосКосмос», «Энергия», «ЧертАва», «МамСити оранжевые» и «Спарта Денесеновское». За «Опытных» сыграют «Аэрофлот», «Мамы че», «Мамы», «Авангард», «ЖФК СК Витязь», «Зоркий», «ФМ Брянск» и «Троицк». Каждая команда сыграет не менее десяти игр.

«Отдельная благодарность девчонкам, что нашли время участвовать. Скорее бы увидеться и поиграть. Огромная благодарность, что каждый год приезжаете на наш турнир, мы дарим друг другу эту радость спортивного азарта. Всем желаю доброй и позитивной игры», - отметила капитан команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы в спорте»» Екатерина Сурина.

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Спортсмены Химки Футбол
06 сентября 2024, 15:47
Финальный велозаезд сезона Gran Fondo пройдет в Рузе в 22 сентября
Gran Fondo
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Пятый старт велогонок сезона Gran Fondo пройдет 22 сентября в Рузском и Можайском городских округах. Участники смогут выбрать себе дистанцию по силам — 30, 50 или 96 километров.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Стартуют и финишируют любители велоспорта на площади перед зданием администрации Рузского городского округа, а стартовый городок организуют в городском Дворце водных видов спорта В ведомстве напомнили, что Gran Fondo - серия шоссейных велосипедных заездов проводится с 2016 года. За это время в мероприятии приняли участие более 150 000 человек.

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Спортсмены Руза
06 сентября 2024, 15:45
Экспонаты из зоны СВО передали в школьные музеи в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Уникальные экспозиции с трофейными снарядами с передовой в образовательные учреждения Химок передал муниципальный депутат, участник специальной военной операции Артур Каримов. Экспонаты получили школа № 8 имени Матвеева, «Флагман» и «Тридцать первая школа».

Артур Каримов добровольно подписал контракт на прохождение службы. Он также сохранил за собой должность муниципального депутата.

«Мною было принято решение регулярно приезжать в Химки и принимать активное участие в реализации новых проектов. Передача разорванных трофейных снарядов - одно из добрых дел, которое мне удалось совершить по приезде домой», - поделился он.

Напомним, что ранее образцы боевых вооружений с полей получил музей при школе № 1 в Химках. Их предоставил участник специальной военной операции, председатель содружества патриотов Отечества «Зов» Дмитрий Зварыкин.

Воспитание в молодежи идей патриотизма - приоритетная задача администрации Химок. Школьники регулярно посещают тематические лекции, встречи с ветеранами боевых действий, кинопоказы и полезные мастер-классы. Это стало возможно в том числе благодаря масштабному общественному проекту «Химки. Успех в единстве поколений».

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Химки Музеи

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