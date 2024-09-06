Более 760 гектаров земли обработали от борщевика в Истре летом

Работы начались в мае. За лето специалисты дважды обрабатывали участки с борщевиком. Больше всего сорного растения обнаружили и уничтожили в селе Новопетровское, в деревнях Ядромино, Ивановское, Ермолино, Кострово, Онуфриево и их окрестностях.

Также предупредили более 500 владельцев частной собственности о том, что в случае зарастания участков борщевиком, им поднимут налоговую ставку за землю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке овощехранилищ в регионе.

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