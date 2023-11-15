Более 76 тысяч гибких газовых подводок заменили в Подмосковье с начала года

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«Своевременная замена неисправной подводки - это предотвращение чрезвычайных происшествий и отравлений. Наряду с установкой датчиков загазованности это сохраняет жизнь, здоровье и имущество», - сообщила ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Больше всего новые подводки установили в ранее недоступных квартирах в Рузе, Мытищах, Шатуре, Чехове и Красногорске.

Помимо этого, более трех тысяч новых подводок установили в Одинцове, Мытищах, Королеве и Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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