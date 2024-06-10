10 июня 2024, 22:57

Более 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми провели в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Более 750 мероприятий по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах и подвалах провели в Подмосковье. Работы прошли под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«По СанПиН необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования один раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Он добавил, что дезинсекция и дератизация мест общего пользования - прямая ответственность управляющей компании.

В ведомстве подчеркнули, при обнаружении грызунов в доме следует сообщить об этом в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая организация бездействует, то необходимо оставить заявку на сайте ЕДС МО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Насекомые
10 июня 2024, 23:29
Активных волонтеров наградили за помощь участникам СВО в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Муниципальные депутаты наградили самых активных волонтеров в четвертой сходненской библиотеке в Химках. Всего движение для помощи участникам специальной военной операции объединило свыше 40 человек.

Участники регулярно собирают и сортируют предметы первой необходимости. Коробки с гуманитарной помощью содержат медикаменты, продукты длительного срока хранения, снаряжение, средства личной гигиены. Также волонтеры помогают плести маскировочные сети, вяжут носки и нашлемники.

«Химчане активно поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также жителей освобожденных территорий. Основу этой деятельности составляют наши общественные волонтерские движения. Они действуют в каждом микрорайоне. Мы очень рады, что наши жители объединяются», - отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что в Химках девять ресурсных центров для сбора гуманитарной помощи. Они работают ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Депутаты
10 июня 2024, 23:28
Единый день диспансеризации проведут в Химках 15 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Жители городского округа Химки смогут проверить работу сердечно-сосудистой системы, измерить давление, сделать флюорографию и получить консультацию специалистов в поликлиниках города 15 июня. Обязательным условием является наличие при себе паспорта и медицинского полиса.

Дополнительно женщины смогут посетить врача-гинеколога и сделать маммографию для профилактики рака молочной железы. Такие процедуры в возрасте от 40 до 75 лет необходимо проходить каждые два года.

«Диспансеризация - это комплексное медицинское обследование, которое проводят для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний на ранней стадии. В него входит как плановый осмотр, так и ряд дополнительных исследований, например, ЭКГ, флюорография и анализы крови. Рекомендую проходить данный осмотр начиная с 18 лет не реже, чем раз в три года, даже если нет явных проблем со здоровьем», - поделился муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Пройти диспансеризацию можно будет в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Запись осуществляется по телефону 122, через «Госуслуги» или очно в регистратуре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Врачи Поликлиники Диспансеризация
10 июня 2024, 23:21
Подмосковные фермеры отметили 10 июня профессиональный праздник
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил фермеров с профессиональным праздником. Он отметил достижения аграриев и поблагодарил их за самоотверженный труд.

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из основных двигателей отечественной экономики. Фермерство - это не только род деятельности и работа на земле, а настоящее призвание», - отметил Двойных.

На территории Подмосковья трудятся более 800 фермеров, из них: 40% занимает молочное животноводство, 40% - выращивание овощей, картофеля, ягод и фруктов, 13% - мясное животноводство и 7% - пчеловодство, рыбоводство.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Сельское хозяйство Промышленность Фермеры
10 июня 2024, 22:23
Новая парковка на 500 мест появится в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа в 2026 году
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Многоуровневая парковка комбинированного типа появится на территории жилого комплекса «1-й Донской», который расположен на берегу большого Пуговичинского пруда реки Купелинка в Ленинском городском округе. Компания СЗ «Столица Юга» планирует завершить строительство в четвертом квартале 2026 года.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, уже начались продажи мест на будущей парковке.

Будущий паркинг займет один подземный и три надземных этажа. Всего парковка рассчитана на 500 машино-мест. Также в здании паркинга расположится автомойка на четыре поста, места для хранения велосипедов и помещения охраны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ

Новости по теме