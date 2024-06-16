Более 75 специалистов МОНИКИ получили награды в День медработника

Читайте нас в:

«Мы все делаем одно общее дело - поэтому хочу вам пожелать здоровья, успехов, и, конечно, совместного продолжения нашей работы. Благодаря вашему труду институт продолжает активно развиваться и оказывает медицинскую помощь населению Московской области на самом высоком уровне», - поздравил коллег директор МОНИКИ Константин Соболев.

Также особые награды получили сотрудники, проработавшие в институте более 40 лет. Их отметили грамотами и удостоверениями «Почетных ветеранов МОНИКИ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».