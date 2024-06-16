16 июня 2024, 16:54

Более 75 специалистов МОНИКИ получили награды в День медработника

МОНИКИ им. Владимирского
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Более 75 специалистов МОНИКИ имени Владимирского получили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области в День медицинского работника. Поздравил коллег с профессиональным праздником директор института Константин Соболев. Он поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и вклад в общее дело.

«Мы все делаем одно общее дело - поэтому хочу вам пожелать здоровья, успехов, и, конечно, совместного продолжения нашей работы. Благодаря вашему труду институт продолжает активно развиваться и оказывает медицинскую помощь населению Московской области на самом высоком уровне», - поздравил коллег директор МОНИКИ Константин Соболев.

Также особые награды получили сотрудники, проработавшие в институте более 40 лет. Их отметили грамотами и удостоверениями «Почетных ветеранов МОНИКИ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Здравоохранение Награды Работа
16 июня 2024, 16:41
Более 100 тысяч детей появились на свет в роддоме Химок за 50 лет
Администрация Химки г.о.
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Более 40 лет роддомом Химок заведует Согомон Казарьян. В День медицинского работника он поделился историями об учреждении. Так, за 50 лет в роддоме появилось на свет более 100 тысяч детей.

Благодаря профессионализму медиков роддома Химок на свет за полвека появилось несколько поколений жителей округа. Заведующий роддомом Согомон Казарьян вспоминает, как в 2022 году в один из дней случился настоящий бум - за сутки было зарегистрировано 18 рожениц.

«Есть еще беспрецедентная история. В Химках за 10 лет молодая девушка родила три раза двойню. Все ее роды принимал я, и на данный момент у нее с мужем семь детей. Ее супруг сказал мне, что они не хотят останавливаться, потому что детей много не бывает», - рассказал заведующий роддомом Химок Согомон Казарьян.

Прямо сейчас в роддоме идет капитальный ремонт. Он начался летом 2023 благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». После выполнения внутренней отделки, обновления сетей и коммуникаций, кровли, окон и дверей учреждение станет современным акушерским стационаром. Он будет включать 102 койки, а также отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовые и реанимацию. Также для комфорта жителей появятся одно-, двух- и трехместные палаты для совместного пребывания с ребенком, индивидуальные санузлы. Срок окончания работ - до конца этого года.

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Дети Роддома Химки
16 июня 2024, 16:04
Торжественный вечер в честь Дня медработника прошел в Химках
Администрация Химки г.о.
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Медиков из Химок поздравили с профессиональным праздником на торжественном вечере. В нем также приняли участие представители администрации и жители округа.

За самоотверженный труд, профессионализм и человечность благодарили на празднике медиков Химок. В зале собрались врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты и санитары. Поздравить их пришли жители округа и представители администрации.

«Вы день ото дня помогаете сохранить людям самое дорогое, что у них есть - здоровье. Медицина - это больше, чем профессия, это призвание. Сюда по зову сердца приходят лишь по-настоящему добрые и милосердные люди, способные проявить сострадание к пациенту и взять ответственность за его жизнь. Низкий вам поклон!», - отметил депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Отметим, что для работников сферы здравоохранения в Химках действует программа «Социальная ипотека», в рамках которой за несколько лет около 100 врачей получили жилье. Более 700 специалистов компенсировали аренду жилья.

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Праздники Химки Врачи Медицина
16 июня 2024, 09:37
«Спасибо за ваш нелегкий труд». Андрей Воробьев поздравил медиков с праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Связанные с медициной профессии требуют не только высочайшего мастерства, но и самоотверженности, чуткого сердца и душевной теплоты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он поздравил специалистов с Днем медицинского работника и напомнил, что в Подмосковье работают порядка 113 тысяч врачей, медбратьев и медсестер, акушерок, фельдшеров, фармацевтов и лаборантов. Воробьев назвал медицинские профессии призванием и пожелал медработникам крепкого здоровья.

«С праздником! Спасибо за ваш нелегкий, но такой важный труд», - написал он.

Губернатор рассказал, что в Подмосковье реализуются специальные меры поддержки: премия «Подмосковная медсестра/медбрат», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсация аренды жилья. Он добавил, что это направление продолжает совершенствоваться, чтобы дать возможность специалистам посвятить себя любимому делу.

Ранее медиков с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Он отметил, что российские врачи обладают такими важными качествами как порядочность, милосердие и сострадание.

Праздники Андрей Воробьев Врачи Медицина
15 июня 2024, 22:07
Более 1,5 тысячи человек приняли участие в «Гонке Героев» в Алабине
Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка Героев» прошел сегодня на полигоне Алабино. В соревнованиях, которые традиционно проводит Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области с 2013 года, приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов.

В этом году участникам предстояло пробежать восьмикилометровую дистанцию, включавшую в себя крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, а также, покорить знаменитую горку с канатами - семиметровый «Эверест».

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в этом году свои команды представили 47 городских округов Подмосковья.

«Здесь много студентов, активистов молодежных организаций, участников спортивных и патриотических клубов, ветеранов боевых действий, участников СВО. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!» - рассказала Швелидзе.

Отдельно в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области. Команду из Егорьевска представили студенты, тренеры, пожарные спасатели, предприниматели, юристы, молодые ученые, а в команду Лыткарина вошли спортсмены бойцовского клуба Hard Club, а также известный боец на кулаках Михаил Тарабрин.

Победителями «Гонки Героев» стала команда из Воскресенска. Второе место заняли бегуны из Можайска, третье - из Волоколамска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Гонка Героев

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