Более 74 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за год

«Посещаемость парков в 2022 году составила 57,2 миллиона человек, а в 2023-м выросла до 74,7 миллиона. На территории Московской области расположены 193 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Только за три летних месяца в парках побывали свыше 23,6 миллиона человек. Самыми посещаемыми в июне, июле и августе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино и парк «Сестрорецкий» (Клин).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах по благоустройству общественных территорий , которые выполнили в прошлом году.

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