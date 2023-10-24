Более 712 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Подмосковье за сезон
План по уборке зерновых и зернобобовых культур выполнили в Московской области на 96%. Их собрали с площади более 180 тысяч гектаров.
«Валовый сбор составил более 712 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года на 32,8 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 39,2 центнера на гектар», - сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Помимо этого, план по уборке озимых зерновых культур выполнили на 99%, а яровые зерновые убрали с площади почти в 87 тысяч гектаров, превысив объемы прошлого года на 21,4 тысячи тонн.
Валовый сбор зернобобовых культур составил 39,6 тысячи тонн, что превышает объемы прошлого года более чем на 23 тысяч тонн.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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