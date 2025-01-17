Более 700 жителей Подольска получат выплаты ко Дню Победы

Жителям блокадного Ленинграда и тем, кто обеспечивал фронт всем необходимым, круглыми сутками работая на промышленных предприятиях, выплатят по 55 тысяч рублей. На территории городского округа в настоящее время проживают 440 тружеников тыла.

По указанию президента России Владимира Путина все участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан своих городов и населенных пунктов.

«Гордимся нашими предками, всегда будем благодарны им за свободу, которую они отстояли», - подчеркнул глава Подольска Григорий Артамонов.

В муниципалитете уделяют большое внимание состоянию памятников, братских могил и захоронений героев Великой Отечественной войны. В сентябре 2023 года Подольску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», а в декабре прошлого года в честь этого события была торжественно открыта стела.