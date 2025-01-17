17 января 2025, 12:48

Более 700 жителей Подольска получат выплаты ко Дню Победы

Пресс-служба администрации Подольска
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Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат более 300 человек. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие узники концлагерей.

Жителям блокадного Ленинграда и тем, кто обеспечивал фронт всем необходимым, круглыми сутками работая на промышленных предприятиях, выплатят по 55 тысяч рублей. На территории городского округа в настоящее время проживают 440 тружеников тыла.

По указанию президента России Владимира Путина все участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан своих городов и населенных пунктов.

«Гордимся нашими предками, всегда будем благодарны им за свободу, которую они отстояли», - подчеркнул глава Подольска Григорий Артамонов.

В муниципалитете уделяют большое внимание состоянию памятников, братских могил и захоронений героев Великой Отечественной войны. В сентябре 2023 года Подольску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», а в декабре прошлого года в честь этого события была торжественно открыта стела.

День Победы 9 мая Подольск Великая Отечественная война
17 января 2025, 13:03
Минздрав Подмосковья повысил выплаты по программе рекомендации коллег
Пресс-служба Минздрава МО
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В этом году медицинские работники Подмосковья будут получать увеличенные премии за рекомендацию коллег с их последующим трудоустройством. Максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тысяч рублей.

«С начала года мы повысили выплаты по программе „Приведи друга“. Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 до 128 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В прошлом году по программе «Приведи друга» в больницы и поликлиники Подмосковья трудоустроилось 638 специалистов, а с начала 2025 года - еще семь.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки - на сайте rabota-vrachom.ru.

Здравоохранение Минздрав Врачи
17 января 2025, 12:58
Очередной урок бизнеса провели для школьников в торговой палате Дмитрова
Пресс-служба администрации Дмитровского м.о.
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Занятия в рамках курса «Предпринимательские классы» возобновились в Дмитровской торгово-промышленной палате. Учеников городских школ познакомили с построением бизнес-модели.

Известный бизнес-тренер Юлия Гусева рассказала учащимся об элементах, из которых складывается ценность продукта или услуги. Ребята узнали, как формировать ценовую политику, чтобы обеспечить прибыльность и конкурентоспособность своего будущего бизнеса.

Участников занятия поприветствовал исполнительный директор ДМТПП Денис Успехов. Он отметил, что в современных экономических условиях очень важно получать знания о тонкостях предпринимательства.

Курс «Предпринимательские классы» является частью масштабного соглашения между ДМТПП и управлением образования округа. Каждый урок приносит школьникам новые знания и практические навыки.

«У нашей молодежи появляется возможность получить ценные знания и умения, которые помогут им в будущем успешно реализовать свои идеи и внести вклад в развитие нашего округа», - подчеркнул глава муниципалитета Иван Курданин.

Школьники Бизнес Дмитров
17 января 2025, 12:43
Завод домокомплектов из бетона построят в Кашире к 2026 году
Главгосстройнадзор
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Завод по производству домокомплектов из легкого бетона продолжают строить в Кашире. Его планируют возвести к лету 2026 года.

Ход работ проверили специалисты подмосковного стройнадзора. Как рассказали в ведомстве, сейчас на площадке возводят производственный и административный корпуса, а также склад инертных материалов. Общая площадь построек составит 27,7 тысячи квадратных метров.

Сейчас рабочие устанавливают несущие конструкции. Готовность объекта превысила 10%.

Мощность завода составит около 240 тысяч квадратных метров жилья в год. Там будут выпускать изделия из бетона. Это несущие сборные вертикальные стеновые панели, сборно-монолитные плиты перекрытия и многое другое. В проект инвестируют 2,8 миллиарда рублей. Там создадут 300 рабочих мест.

Строительство Заводы Кашира
17 января 2025, 12:39
Два дома для переселенцев из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского м.о.
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Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит почти 25 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переедут 613 человек.

В девятиэтажный многоквартирный дом в поселке Некрасовский, расположенный в микрорайоне Строителей и рассчитанный на 220 квартир, переедут 504 жителя «авариек» с улицы Свободы и из микрорайона Трудовая. Второй, пятиэтажный дом, который находится на Заречной улице в поселке Деденево, рассчитан на 41 квартиру. В нем будут жить 109 человек из аварийных домов № 9 и № 10 на Больничной улице, дома № 7 во 2-м Московском переулке, и дома № 19 на Вокзальной улице.

В новых домах выполнена отделка квартир и благоустройство прилегающей территории. Жилые комплексы оборудованы всеми необходимыми удобствами и соответствуют современным стандартам качества и безопасности.

Реализация областной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019–2025 гг.» будет продолжена. Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал, что 1566 человек, проживающих в 68 аварийных домах, будут переселены в новые современные квартиры в шести новостройках.

Дмитров Аварийное жилье Квартиры

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