Более 700 тысяч жителей Подмосковья получат электронные счета за ЖКУ в ноябре

Электронный платежный документ - точная копия бумажного. Он не теряется, доступен для скачивания за любой период. Электронный счет экономит бумагу и ресурсы на печать и доставку, снижает отходы.

Электронную квитанцию без бумажной получают те, кто оформил подписку. Если почтовый ящик пуст - счет будет в личном кабинете МосОблЕИРЦ и на электронной почте.

Чтобы перейти на электронную квитанцию, в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении в разделе «Платежи» нужно выбрать «Получать документы в электронном виде» и указать электронную почту.

Чтобы по-прежнему получать бумажные квитанции, можно отказаться от электронных счетов там же, где оформлялось согласие.

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