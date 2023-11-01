01 ноября 2023, 10:29

Более 700 тысяч жителей Подмосковья получат электронные счета за ЖКУ в ноябре

МосОблЕИРЦ
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Жители Подмосковья продолжают переходить на электронные счета за ЖКУ. В ноябре такие получат более 700 тысяч абонентов МосОблЕИРЦ.

Электронный платежный документ - точная копия бумажного. Он не теряется, доступен для скачивания за любой период. Электронный счет экономит бумагу и ресурсы на печать и доставку, снижает отходы.

Электронную квитанцию без бумажной получают те, кто оформил подписку. Если почтовый ящик пуст - счет будет в личном кабинете МосОблЕИРЦ и на электронной почте.

Чтобы перейти на электронную квитанцию, в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении в разделе «Платежи» нужно выбрать «Получать документы в электронном виде» и указать электронную почту.

Чтобы по-прежнему получать бумажные квитанции, можно отказаться от электронных счетов там же, где оформлялось согласие.

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ЖКХ
01 ноября 2023, 10:37
Почти 300 тысяч человек побывали в парке Островского в Ступине с начала года
Министерство благоустройства Московской области
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Парк Островского в Ступине посетили почти 300 тысяч человек с начала года. В ходе первого этапа благоустройства там очистили лес, проложили велосипедную дорожку и провели озеленение.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в парке старались создать условия для комфортного отдыха жителей разного возраста.

«Парк имени Николая Островского пользуется большой популярностью у горожан. Мы постарались создать все условия для того, чтобы тут было интересно и удобно всем группам населения, таким образом люди чаще приходят гулять в парк и дышат свежим воздухом», - сказал он.

В этом году в парке появился сухой фонтан, сцена с амфитеатром, игровая зона для детей, беседки, велосипедные дорожки, места для выгула собак, а также система освещения, скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ступино
01 ноября 2023, 10:27
Детский сад в подмосковном ЖК «Город „В лесу“» достроят этой осенью
ООО „ПроГород“
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Новый детский сад заработает в жилом комплексе «Город „В лесу“» в Красногорске в ноябре. В него смогут пойти 350 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики, здание рассчитано на 15 групп, в том числе две ясельные. Сейчас строители вышли на финальную стадию работ и проводят благоустройство территории.

В ЖК «Город „В лесу“» активно развивается инфраструктура. Там уже работает детский сад «Светлые горы», открытие второго запланировано на ноябрь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Детские сады
01 ноября 2023, 10:21
Подмосковная Система-112 назвала самые популярные обращения жителей в октябре
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Подмосковная Система-112 приняла более миллиона заявок в октябре. При этом, чаще всего граждане обращались по телефону, в том числе, без SIM-карты.

За месяц в службу спасения поступило свыше тысячи СМС-сообщений. Также жители и гости региона обращались за помощью через мобильное приложение, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и Skype.

Самой востребованной экстренной службой в октябре стала скорая помощь - почти 300 тысяч обращений. На втором и третьем местах расположились полиция и пожарная охрана. Отмечается, что помощью оператора-психолога воспользовались около 250 раз.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Детские сады
01 ноября 2023, 10:14
Кадеты из школы № 3 в Лобне начнут обучаться тхэквондо и боксу
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники кадетских классов из школы № 3 в Лобне будут обучаться тхэквондо и боксу в центре боевых искусств «Молодая гвардия». Спортивную подготовку пройдут ученики 5-х и 8-х классов.

Тренировать лобненских кадетов будет чемпион мира и Азии по тхэквондо Пак Пон Док, тренер по тхэквондо и фитнесу Анна Зорина и действующий профессиональный боксер Максим Азимов.

Занятия единоборствами для ребят будут бесплатными. Тренировки организовали при поддержке главы городского округа Лобня Игоря Демешко и кураторстве муниципального депутата Вадима Попова.

Напомним, в Лобне работает около 20 секций для детей и взрослых. Также ведутся работы по реконструкции стадионов и спортивных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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