Более 700 тысяч рецептов на льготные лекарства выписали с помощью телемедицины в Подмосковье с начала года

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«Мы продолжаем развивать сервис телемедицинских консультаций в Подмосковье. С его помощью можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить консультацию врача по различным вопросам, в том числе после диспансеризации», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С января с помощью сервиса пациенты оформили более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства. Чтобы получить препараты, пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг « Здоровье ».

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, через Систему-122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу. Он подчеркнул, что в регионе уже есть положительный опыт работы по данному направлению в отдельно взятых округах.

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