Более 700 спортсменов поучаствовали в Черноголовском полумарафоне

Более 700 участников Черноголовского марафона соревновались за победу на разных дистанциях: на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Среди дополнительных форматов были детский старт на 1 км, скандинавская ходьба на 3 км. Новшеством этого года стал семейный коллективный старт на 3 км. Зачетным временем в этом забеге считалось общее время на двоих.

«Дорогие мои участники, я вам желаю уверенного старта и качественного финиша. Я уверена, что все вы пройдете свою дистанцию, и каждый получит свой отличный результат», - сказала начальник отдела образования администрации г. о. Черноголовка Маргарита Гаврина.

Среди других новшеств полумарафона - в этом году к нему привлекли пейсмейкеров - бегунов, помогающим остальным участникам поддерживать темп на протяжении дистанции.

Основная часть трассы пришлась на лесную часть наукограда. Старт и финиш были в сквере Исаака Халатникова. Черноголовский марафон был доступен для всех желающих, прошедших процедуру регистрации.

«Это у нас юбилейный марафон. Пятый год, как мы проводим спортивно-массовые забеги в Черноголовке, восьмой по счету. Потому что мы проводили по два марафона в какие-то года», - отметила организатор Черноголовского полумарафона Юлия Пронина.

Победителей наградили денежными призами и подарками от спонсоров, а все участники получили медали с символикой Черноголовки.

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