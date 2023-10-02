Более 700 новых тракторов и погрузчиков для уборки улиц закупили в Подмосковье с начала года

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«С начала года удалось распределить 702 единицы техники, большую часть которой составили тракторы МТЗ 82.1 - 310 штук. Также выдали 81 „Газель“ и 43 мини-погрузчика», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

Чтобы начать использовать новую технику, коммунальным предприятиям нужно как можно скорее поставить ее на учет и принять на баланс.

Распределение техники продолжится до конца года. Новый транспорт поможет коммунальщикам содержать улицы и дворы в чистоте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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