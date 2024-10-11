Более 700 многоквартирных домов обеспечили теплом в Чехове

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Главы ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний рассказали руководителю муниципалитета Михаилу Собакину о ходе подачи отопления в многоквартирные дома округа.

Сегодня без тепла остаются менее 30 из 769 домов. Причиной стали технологические повреждения инженерных коммуникаций. Утечки устраняют восемь аварийных бригад.

Уже завершили работы на центральном тепловом пункте № 3. К концу дня дома, подключенные к этому объекту, обеспечат теплом. В оставшиеся дома поселка Новый Быт до конца дня также дадут отопление.

На встрече отдельно обсудили вопросы содержанию подвалов. В округе уже начала работать каналопромывочная машина. Подвалы очистят и осушат в течение ближайших нескольких дней.

Руководители муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» рассказали главе округа об наборе новых сотрудников. Свыше 25 человек уже трудоустроили, около 10 кандидатов сейчас проходят собеседование.

«Еще раз благодарю жителей за понимание. В данный момент моей основной задачей остается подача тепла во все жилые помещения. Для ускорения процесса мы задействуем не только свои аварийные бригады, но и используем помощь подрядных организаций», - подчеркнул Михаил Собакин.

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