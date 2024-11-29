Более 700 метров водопровода заменили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Работы по ремонту не повлияют на подачу ресурсов в жилые дома, так как специалисты установили специальный рукав. Внеплановый ремонт был начат в ноябре из-за увеличившегося числа протечек и отключений холодной воды. На решение этой проблемы по просьбе администрации округа откликнулось правительство Московской области, которое выделило необходимые средства.

«На объекте подрядчики работают без остановки, применяя современные методы. Осталось проложить около километра труб. Параллельно будет осуществляться подключение абонентов», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для удобства жителей было принято решение отказаться от рытья траншей на всей протяженности, составляющей около двух километров. Вместо этого работы проводятся с использованием проколов и через них протягивают трубы. В настоящее время прокладывается около 150 метров трубопровода на пересечении улиц Бутырской и Спортивной. Такой подход помогает сохранить ландшафт и зеленые насаждения, а также учитывает существующую застройку. Работы на данном участке планируется завершить уже на следующей неделе, после чего начнется подключение порядка 300 абонентов.

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