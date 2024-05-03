Более 700 куличей для детей-инвалидов передали волонтеры Балашихи
Акция «Творить добро Балашиха» проходит в округе седьмой год. Куличи к празднику передали в общественные организации, центр по работе с семьями инвалидов «Мир для всех», центр особых детей инвалидов «Лучик».
Также праздничную выпечку передали участникам специальной военной операции.
«Вот такую пасхальную радость в форме освященных куличей подготовили. В преддверии светлого, замечательного праздника Пасхи, который почитается на территории всей Российской Федерации, мы проводим одну из самых добрых традиционных акций», - рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.
Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».