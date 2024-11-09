09 ноября 2024, 20:37

Более 700 кг макулатуры собрали жители Воскресенска с конца сентября

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Жители городского округа Воскресенск приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». С конца сентября они собрали уже свыше 700 килограммов бумаги.

Воскресенск присоединился ко Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Рядом с дворцом водного спорта «Дельфин» разместили один из пунктов приема сырья. Жители могут принести сюда ненужную бумагу, проявив заботу об окружающем мире и будущих поколениях.

Постоянные участники таких экологических акций - воспитанники шахматного клуба и школы «Наши традиции».

«Акция очень нужная, полезная - сохранить зеленые насаждения, сдать ненужную бумаги. Это здорово, это нужно делать почаще», - поделился директор муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный клуб „Химик“ спортивной школы „Воскресенский шахматный клуб“» Андрей Павлов.

Все больше участников подключаются к акции: школьники, студенты, сотрудники администрации, воспитанники спортивных секций и молодежных движений.

«Экомарафон проводят два раза в год традиционно. Проводят при поддержке министерства информации и молодежной политики. Также огромную поддержку оказывают волонтеры Подмосковья. Огромное спасибо за участие жителям, институту туризма, они оказали большую помощь», - рассказал директор молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Волонтеры не только принимают, макулатуру, но и сортируют ее. Книги отечественных и зарубежных писателей они отправляют не на переработку, а снова читателям.

«Буккроссинг - это обмен книгами, которые вам не нужны, которые вы прочитали. Можно их принести в общественные места, где их люди возьмут почитать, кому они интересны, которые за ними, быть может, охотились в свое время», - сказала педагог-психолог молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск Анна Марина.

Жители Воскресенска с начала акции собрали более 700 килограммов бумажного сырья. Принести макулатуру можно в молодежный центр «Олимпиец» с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

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Благотворительность Воскресенск Экология
09 ноября 2024, 22:04
Матч первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошел в Чехове
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В девятом туре первенства Москвы хоккейный клуб «Витязь» из Чехова встретился со столичной командой «Крылья Советов». Матч завершили со счетом 2:10 в пользу москвичей.

Со счетом 0:4 завершились первый и второй периоды. Итоговый счет 2:10. Победа «Крыльев».

«Команда „Витязь“ делает очень хороший акцент на игру в тело, выбивание шайбы и активную оборону», - отметил капитан хоккейного клуба «Крылья Советов» Глеб Баулин.

В следующую среду, 13 октября, хоккейная команда «Витязь» из Чехова в гостях сразится с «Московской академией хоккея-2».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В городском округе Чехов при поддержке администрации муниципалитета организуют множество соревнований. В рамках девятого тура первенства Москвы чеховские хоккеисты из команды «Витязь» в домашнем матче сразились с москвичами из клуба «Крылья Советов».

«Чтобы был соперник. Чтобы рост для хоккеистов был. На область уровень немножко слабее, а на первенство Москвы есть хорошие команды. Наши ребята-хоккеисты быстрее будут расти в профессиональном плане», - подчеркнул директор спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева Александр Липко.

Хозяева льда только в начале матча могли отвечать на каждую атаку гостей своими контрвыпадами. Затем опытные игроки из столицы одержали верх.

«Ребята хорошие. На область играют. Так я с ними мало знаком, потому что мы не пересекаемся - играем по Москве. А они - по области. Но пару раз встречались. Хорошая, добротная команда», - поделился главный тренер хоккейного клуба «Крылья Советов» Вадим Хволес.

Спортсмены Хоккей Чехов
09 ноября 2024, 21:14
Спортсменка из Воскресенска стала кандидатом на номинацию в легкой атлетике
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Чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова из Воскресенска стала одной из кандидаток в номинации «Восходящая звезда 2024 года». Поддержать спортсменку можно до 15 ноября, проголосовав в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Личный рекорд Алисы в метании диска составляет 52 метра 14 сантиметров. Девушка попала в список кандидатов на номинацию «Восходящая звезда 2024 года». Поддержать воскресенскую спортсменку можно до 15 ноября, проголосовав в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Алиса Махмутова пришла в легкую атлетику в 11 лет. Девушка продолжила спортивный путь родителей. Через три года тренировок и выступлений на соревнованиях она вышла на всероссийский уровень, привезя и Краснодара две бронзовые медали.

«Сложен наш вид спорта тем, что важна сила и скорость, совместить эти два качества сложно. Ты должен быть сильным, быстро разгоняться. Я считаю, такие технические виды сложнее, чем бег - спринт или на длинные дистанции. Мне очень нравится побеждать, я стараюсь сделать все возможное», - поделилась чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова.

Сегодня легкоатлетка из Воскресенска занимает второе место по Европе и седьмое в мире в международном топе спортсменов. В копилке ее побед медали со всероссийских соревнований в метании диска, первенств России, международного турнира и матча сборных команд в Белорусии. Недавно Алиса выступила в составе сборной Подмосковья на всероссийской летней спартакиаде учащихся, завоевав золото.

«Решаем задачи, которые стоят впереди. В следующем году тоже будет Спартакиада учащихся, она переходит на юниорский возраст, с ю-18 на ю-20. Ей будет потяжелее, поинтереснее, и я думаю, что мастерский рубеж в 53 метра мы должны выполнить», - сказал тренер высшей категории отделения легкой атлетики спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Ринат Махмутов.

Спортсмены Воскресенск
09 ноября 2024, 18:37
Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Луховицах
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В городском округе Луховицы состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». Собравшиеся обсудили темы благоустройства, капремонта спортивных и образовательных учреждений, поддержки участников СВО.

В Луховицах реализовали 13 федеральных и два муниципальных партийных проекта. Так, в округе благоустроили парк имени Ивана Воробьева: на месте пустыря там возвели сцену и трибуну на 490 человек, построили веревочный городок, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, всесезонную тюбинговую горку, скейт-парк.

Как рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, капитальный ремонт Белоомутской школы № 2 - один из важнейших партийных проектов, который планируют реализовать в 2025 году.

«У нас большие планы на следующий год, мы придем с капитальным ремонтом в нашу заокскую зону: это прежде всего Белоомутская школа № 2, она находится на территории военной части», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

На мероприятии затронули также тему поддержки военнослужащих. С начала специальной военной операции из Луховиц в новые регионы и на фронт отправили более 400 тонн гуманитарной помощи. Активисты «Молодой Гвардии» изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

«Мы помогаем мобилизованным, семьям мобилизованных. К примеру, в зимний период, у нас будет уборка снега, а летом мы можем копать картошку, сажать цветы, помогать в уборке дома», - поделилась активистка «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Денисова.

Помимо этого, партийцы следят за качеством воды в муниципалитете. Из-за нескольких аварий водоснабжение в Луховицах ухудшилось, износ оборудования на водозаборном узле № 2 достиг критических показателей. Систему модернизируют: вопрос стоит на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В марте–апреле установят большие фильтры - это отдельное здание, которое будет находиться на водозаборном узле в южной части Луховиц. Оно решит эту проблему, ну и конечно, несколько лет мы будем заниматься перекладкой труб в городе», - рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В конце конференции участники изменили состав политсовета местного отделения и определили делегатов на региональную конференцию.

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Благоустройство Луховицы Ремонтные работы «Единая Россия»
09 ноября 2024, 17:58
Около 30% дорог построили в поселке для многодетных семей в Дубне
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В поселке Юркино городского округа Дубна обустроили порядка 30% временных дорог. Всего на этой территории многодетным семьям выделили 384 участка.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров отметил, что подрядчику осталось завершить обустройство водоотводных канав.

«Подрядчик закупил специальный ковш и в рамках помощи жителям делает хорошие канавы под углом 45 градусов, чтобы они не осыпались и дороги не были повреждены», - сказал он.

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Чтобы приступить к строительству домов, многодетные семьи в поселке Юркино ждали благоустройства инфраструктуры. В этом году там построили первые 30% временных дорог.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил поселок Юркино, чтобы осмотреть улицы населенного пункта. Он также пообщался с местными жителями, вместе они обсудили вопрос уборки новых дорог.

«Ощутимо лучше стало на Яблоневой улице, Черешневой улице, непроходимой была Цветочная улица, сейчас по ней ездят, и Земляничная», - поделился житель поселка для многодетных семей Олег Смирнов.

Дубна Дороги

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