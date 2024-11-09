Более 700 кг макулатуры собрали жители Воскресенска с конца сентября

Воскресенск присоединился ко Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Рядом с дворцом водного спорта «Дельфин» разместили один из пунктов приема сырья. Жители могут принести сюда ненужную бумагу, проявив заботу об окружающем мире и будущих поколениях.

Постоянные участники таких экологических акций - воспитанники шахматного клуба и школы «Наши традиции».

«Акция очень нужная, полезная - сохранить зеленые насаждения, сдать ненужную бумаги. Это здорово, это нужно делать почаще», - поделился директор муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный клуб „Химик“ спортивной школы „Воскресенский шахматный клуб“» Андрей Павлов.

Все больше участников подключаются к акции: школьники, студенты, сотрудники администрации, воспитанники спортивных секций и молодежных движений.

«Экомарафон проводят два раза в год традиционно. Проводят при поддержке министерства информации и молодежной политики. Также огромную поддержку оказывают волонтеры Подмосковья. Огромное спасибо за участие жителям, институту туризма, они оказали большую помощь», - рассказал директор молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Волонтеры не только принимают, макулатуру, но и сортируют ее. Книги отечественных и зарубежных писателей они отправляют не на переработку, а снова читателям.

«Буккроссинг - это обмен книгами, которые вам не нужны, которые вы прочитали. Можно их принести в общественные места, где их люди возьмут почитать, кому они интересны, которые за ними, быть может, охотились в свое время», - сказала педагог-психолог молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск Анна Марина.

Жители Воскресенска с начала акции собрали более 700 килограммов бумажного сырья. Принести макулатуру можно в молодежный центр «Олимпиец» с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

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