Более 700 единиц снегоуборочной техники займутся очисткой федеральных трасс Подмосковья

Уникальный пластик начали производить в Подмосковье

Производство уникального пластика запустили в Московской области. Этот материал тверже металла и в шесть раз легче бронзы, а также устойчив к агрессивной среде.

Подмосковная компания «Промресурссервис» освоила производство «полиамида 6» или капролона. Пробную партию пластиковых рельсов уже отправили в РЖД. Чудо-пластик применяется во многих отраслях: от оборонной до космической. Его используют для замены деталей из латуни и бронзы.

Генеральный директор «Промресурссервис» Виталий Балакирев поделился подробностями производства.

«У нас есть уникальные технологии и по этим технологиям мы первые и лучшие, как я считаю. Они позволяют нам делать не просто качественный продукт, а на порядок выше, чем скажем наши азиатские партнеры, конкуренты, друзья. Но и при этом очень сопоставимый по цене, очень конкурентно способный по цене», - рассказал Виталий Балакирев.

За последние два года компания «Промресурссервис» сделала шаг вперед и показала пример, как работать с импортозамещением. Санкции, по словам генерального директора, помогли компании не только найти решения для производства инновационной продукции, но и улучшить ее качество и уменьшить цену.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, что на сегодняшний день большое внимание губернатора и правительства уделено именно производственному бизнесу.

«Поэтому мы сегодня приехали на предприятие, которое за последние два года сделало мощнейший шаг вперед. Именно с точки зрения импортозамещения. Очень большой заказ связан с оборонно-промышленным комплексом», - рассказал Владимир Головнев.

На своих достижениях компания не собирается останавливаться. Сейчас она намерена выйти на экспорт продукции, но сначала необходимо увеличить мощности. «Промресурссервис» строит новую площадку, для того, чтобы увеличить выпуск продукции в два раза.

В начале года компания стала участником программы «Бережливое производство». 80% сотрудников пройдут обучение для улучшения работы. Суть «Бережливого производства» заключается в том, чтобы убрать из процессов все, что может привести к потерям компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

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