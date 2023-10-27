Более 700 единиц снегоуборочной техники займутся очисткой федеральных трасс Подмосковья
Более 700 единиц специальной техники для очистки автодорог от снега готовы выехать на борьбу с непогодой в Московской области. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть острожными.
Минтранс Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» сообщил, что для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья заготовлено более 250 тысяч тонн противогололедных материалов. Кроме того, организована работа 42 баз по хранению песка.
С целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 81 метеостанция, состояние проезда контролируется с помощью 116 видеокамер. Вся информацию о ситуации на дорогах поступает на пульт оперативного дежурного, что позволяет оперативно координировать работу дорожных служб.
Представители ФКУ «Центравтомагистраль» напомнили водителям о требованиях к скоростному режиму и попросили соблюдать дистанцию. При возникновении нештатной ситуации можно обратить в диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (499) 654-01-09.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.
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