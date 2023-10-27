27 октября 2023, 21:07

Более 700 единиц снегоуборочной техники займутся очисткой федеральных трасс Подмосковья

пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль"
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Более 700 единиц специальной техники для очистки автодорог от снега готовы выехать на борьбу с непогодой в Московской области. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть острожными.

Минтранс Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» сообщил, что для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья заготовлено более 250 тысяч тонн противогололедных материалов. Кроме того, организована работа 42 баз по хранению песка.

С целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 81 метеостанция, состояние проезда контролируется с помощью 116 видеокамер. Вся информацию о ситуации на дорогах поступает на пульт оперативного дежурного, что позволяет оперативно координировать работу дорожных служб.

Представители ФКУ «Центравтомагистраль» напомнили водителям о требованиях к скоростному режиму и попросили соблюдать дистанцию. При возникновении нештатной ситуации можно обратить в диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (499) 654-01-09.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

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Погода Снегопад
28 октября 2023, 15:22
Награждение сельских старост прошло в Зарайске
Телеканал «360»
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Встреча сельских старост состоялась в Зарайске. За активную гражданскую позицию и вклад в развитие округа их наградили благодарственными письмами.

С этого года в Подмосковье отмечается День сельского старосты. Он объединяет людей, которые на безвозмездной основе представляют интересы жителей, взаимодействуют с органами местного самоуправления, вкладывают силы в развитие села.

В городском округе Зарайск более 100 таких активистов. Из них 27 представляют населенные пункты, входящие в состав Каринского территориального отдела. С праздником активистов поздравил глава городского округа Виктор Петрущенко.

«Мы в таком формате собираемся впервые. Потому что и День старост мы празднуем впервые. Надеемся, что это войдет в добрую традицию. Надеюсь, мы и дальше сможем собираться и делиться впечатлениями», - обратился к присутствующим Виктор Петрущенко Встреча состоялась в отремонтированном по губернаторской программе сельском клубе, расположенном в деревне Карино. В День сельского старосты для активистов организовали развлекательную программу, чтобы они могли познакомиться и обсудить вопросы, важные для жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Зарайск
28 октября 2023, 15:17
Уникальный пластик начали производить в Подмосковье
Телеканал «360»
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Производство уникального пластика запустили в Московской области. Этот материал тверже металла и в шесть раз легче бронзы, а также устойчив к агрессивной среде.

Подмосковная компания «Промресурссервис» освоила производство «полиамида 6» или капролона. Пробную партию пластиковых рельсов уже отправили в РЖД. Чудо-пластик применяется во многих отраслях: от оборонной до космической. Его используют для замены деталей из латуни и бронзы.

Генеральный директор «Промресурссервис» Виталий Балакирев поделился подробностями производства.

«У нас есть уникальные технологии и по этим технологиям мы первые и лучшие, как я считаю. Они позволяют нам делать не просто качественный продукт, а на порядок выше, чем скажем наши азиатские партнеры, конкуренты, друзья. Но и при этом очень сопоставимый по цене, очень конкурентно способный по цене», - рассказал Виталий Балакирев.

За последние два года компания «Промресурссервис» сделала шаг вперед и показала пример, как работать с импортозамещением. Санкции, по словам генерального директора, помогли компании не только найти решения для производства инновационной продукции, но и улучшить ее качество и уменьшить цену.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, что на сегодняшний день большое внимание губернатора и правительства уделено именно производственному бизнесу.

«Поэтому мы сегодня приехали на предприятие, которое за последние два года сделало мощнейший шаг вперед. Именно с точки зрения импортозамещения. Очень большой заказ связан с оборонно-промышленным комплексом», - рассказал Владимир Головнев.

На своих достижениях компания не собирается останавливаться. Сейчас она намерена выйти на экспорт продукции, но сначала необходимо увеличить мощности. «Промресурссервис» строит новую площадку, для того, чтобы увеличить выпуск продукции в два раза.

В начале года компания стала участником программы «Бережливое производство». 80% сотрудников пройдут обучение для улучшения работы. Суть «Бережливого производства» заключается в том, чтобы убрать из процессов все, что может привести к потерям компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

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Заводы Долгопрудный Технологии
28 октября 2023, 15:08
Работу котельной № 1 проверили в Красногорске
Телеканал «360»
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Работоспособность котельной № 1 проверили в Красногорске. Она расположена в микрорайоне Райцентр и является одной из самых больших в городе. У компании «Красногорская теплосеть» 55 котельных, которые обслуживают более тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов доносить до людей всю информацию о работе на теплосетях , чтобы снизить уровень тревоги у населения.

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Экскурсию по объекту для первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Натальи Тимошиной провел начальник первого энергосетевого района Николай Федюнин.

«Первый источник тепла - это конечно же наша котельная. И эта котельная обслуживает „мудрый“ фонд нашего городского округа Красногорск. Конечно же увидели самое главное, трепетное отношение к людям, тех людей, которые работают на этой котельной, - это жители Красногорска», - рассказала Наталья Тимошина.

Подавать тепло в дома и социальные учреждения округа «Красногорская теплосеть» начала 3 октября. Котельная № 1 обслуживает около 50 многоквартирных домов. На объекте провели модернизацию и ремонт тепломеханического и насосного оборудования.

Наталья Тимошина надеется, что зима для жителей будет теплой благодаря высокому профессионализму сотрудников.

Красногорск Отопление
28 октября 2023, 13:49
Центр для подрастающих талантов «Точка роста» открылся в школе Красногорска
Телеканал «360»
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Образовательный центр «Точка роста» открылся в школе Красногорска. Он помогает детям раскрыть свои таланты. Теперь учащиеся могут забыть о скучных уроках.

В школе «Мозаика» Красногорска естественно-научные предметы изучают с помощью передовых технологий. В учебном заведении установлено все самое необходимое современное оборудование. Это стало возможным благодаря центру «Точка роста» и нацпроекту «Образование».

Он помогает детям раскрыть таланты и попробовать себя в разных профессиях. Так, ученица 11-го класса озадачилась вопросом влияния жевательной резинки на сохранение кислотно-щелочного баланса. В эксперименте приняли участие 50 школьников. Педагоги по достоинству оценили проект.

Отмечается, что в экспериментах в «Точке роста» участвуют не только старшеклассники, но и учащиеся первых классов. В школе открылся физтех-класс.

Руководитель центра «Точка роста» Ирина Свешникова рассказала, что дети заинтересованы в обучении.

«Проводили вчера эксперимент. Эксперимент назывался „Трехслойный поплавок“ по изучению плотности различных материалов. И это все проходит на базе „Точки роста“ с использованием оборудования», - поделилась Ирина Свешникова.

Свои исследования ребята представляют на научно-практических конференциях и конкурсах. С таким оборудованием их проекты - вне конкуренции.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Красногорск Школьники

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