Более 700 человек посетили литературный фестиваль в Зарайске в выходные

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на фестиваль съехались более 700 гостей со всего региона.

Все желающие смогли попробовать блюда по рецептам того времени, а автор проекта «Литературное варенье» Светлана Колесникова рассказала, как варили варенье в русских усадьбах.

О жизни и творчестве великого писателя рассказала ведущий научный сотрудник музейного центра «Московский дом Достоевского» Валентина Борисова, актер театра и кино Максим Щеголев показал программу «Двенадцать писем Достоевского».

Кроме того, актеры балаганного театра с кукольным Петрушкой показали, как развлекали гостей ярмарок в позапрошлом веке. Для детей провели творческие мастер-классы. Гости услышали старинные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Рось» и мужского хора «Век».

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