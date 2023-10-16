Более 70 устаревших медицинских аппаратов заменили на цифровые в Подмосковье с прошлого года
Программа по обновлению тяжелой медицинской техники продолжается в Подмосковье. С прошлого года в больницах и поликлиниках заменили уже 72 морально устаревшие установки на современные цифровые.
Новые установки для рентгенов появились, например, в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Московском областном онкодиспансере. Оборудование закупили взамен старого аналогового, которое уже не отвечало современным требованиям.
«В прошлом году у нас стартовала программа по замене тяжелой аналоговой техники на цифровую. Речь идет об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы на сумму почти 1,3 миллиарда рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Наши пациенты в Химках теперь могут проходить обследования на новом цифровом аппарате и получать медицинское заключение в день обращения в диспансер. Это дополнительно окажет влияние на снижение заболеваемости в городском округе», - добавил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В онкодиспансере новую установку поместили в хирургическом корпусе. Аппарат будет выполнять рентген костей и органов грудной клетки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
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