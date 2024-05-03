Более 70 тысяч цветов высадят в Химках к лету
Клумбы городского округа Химки украсят более 70 тысяч цветов различных видов. При этом проект посадки создали с учетом смены сезонов, а именно цветение одних растений сменится цветением других, создавая непрерывный цикл.
Парки, скверы и аллеи украсят живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций. Всего - свыше 60 наименований разных цветов.
Сейчас цветы красуются на Аллее героев и у Вечного огня в Старых Химках, а также в Левобережном. Высадку проведут во всех микрорайонах округа.
«Из ассортимента цветов мы также выбрали виолу, так как она более морозостойкая. Сейчас по весне, в мае обычно, выпадает даже снег, температура низкая. Выбрали именно мелкоцветущий вид», - рассказала начальник участка озеленения муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Лилия Куркина.
Кроме того, к лету высадят более трех тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.
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