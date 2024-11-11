11 ноября 2024, 00:12

Более 70 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Химках

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников местного отдела Министерства внутренних дел с Днем полиции. Он вручил стражам порядка благодарственные письма и награды за добросовестную службу.

По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина, в Химках трудятся решительные люди с твердым характером.

«Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города», - сказал он.

Работу полицейских отметил и п редседатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Свыше 70 сотрудников правопорядка получили благодарности и награды на торжественном мероприятии.

«Наша главная цель - соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!» - отметил начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.

В муниципалитете ко Дню полиции организовали десятки патриотических мероприятий. Участие в них приняли сотни горожан.

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Химки Полиция
11 ноября 2024, 00:04
Более 1000 жителей посетили театр в Химках по Пушкинской карте с 1 января
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С начала этого года спектакли театра «Наш Дом» в Химках по Пушкинской карте посетили более 1200 человек. За это время зрители увидели свыше 270 пьес для детей и взрослых.

Театр «Наш Дом» стал одним из первых участников федерального проекта «Пушкинская карта». Билеты на постановки, используя Пушкинскую карту, можно купить на портале культура.рф и на сайте театра.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, театр «Наш Дом» - это единственный профессиональный драматический театр в городском округе Химки. В его репертуаре - шедевры русской и зарубежной классики и современные произведения.

«За 25 лет на двух площадках театра показали более шести тысяч спектаклей», - добавила она.

Оформить Пушкинскую карту могут жители Химок в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счету уже лежат пять тысяч рублей, деньги можно потратить на посещение театров, музеев, библиотек и других культурных учреждений.

Общественный деятель Егор Ченюк отметил, что средства будут поступать на карту ежегодно до тех пор, пока ее держателю не исполнится 23 года.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о спектаклях можно на сайте.

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Химки Театры
10 ноября 2024, 23:35
Посвященные военному параду 1941 года лекции провели в Химках
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В городском округе Химки школьникам прочитали лекции, посвященные годовщине проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Мероприятия организовали в лицее № 21, «Тридцать первой школе» и гимназии № 23.

На патриотических лекциях присутствовали также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Совета депутатов Руслан Шаипов и Артур Каримов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Этот парад стал особенным и поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн. Весь мир увидел, что мы полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах», - подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Школьники узнали об историческом событии и о значении военного парада для всего мирового сообщества в годы Великой Отечественной войны. Собравшиеся побывали на экскурсиях в музеях общеобразовательных учреждений.

«Нам показали предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции. Также в городе стартовал фестиваль школьных музеев под слоганом „Химки. Успех в единстве поколений“. Наша общая задача - напомнить подрастающему поколению о важных датах нашей страны, победах и достижениях, об истории нашего округа», - отметил депутат Руслан Шаипов.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев напомнил, что в муниципалитете реализуют патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Ежедневно для горожан организуют патриотические акции, лекции, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции.

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Химки ВОВ История Патриотизм
10 ноября 2024, 22:35
Более 60 сотрудников МВД наградили в День полиции в Ленинском округе
Медиасток.рф
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В День полиции в Ленинском городском округе провели торжественное мероприятие. Свыше 60 сотрудников Министерства внутренних дел представили к наградам.

На мероприятии собрались следователи и оперативники, кинологи и криминалисты, автоинспекторы и участковые.

«Я хочу каждому из вас пожелать огромного благополучия, здоровья, счастья. Конечно же, чтобы в семье всегда был мир. Чтобы дома вас ждали ваши родные», - поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Не забили и о ветеранах полиции, которые передают свой опыт молодым специалистам.

«Я готовил себя по линии родителей, они были врачами. Я хотел быть медиком, но не получилось - стал милиционером», - поделился ветеран Министерства внутренних дел Сергей Кузьменко.

В этот знаменательный день к наградам представили более 60 полицейских, а восемь сотрудников получили жилищные сертификаты.

«Со многими из вас мы знакомы по долгу службы. И отрадно заметить, что несмотря на сложность работы в полиции, удалось сохранить костяк наиболее подготовленных и профессиональных офицеров», - подчеркнул директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Отметим, что территория Ленинского городского округа всегда относилась к числу наиболее сложных в Подмосковье. Но по показателям местное отделение Министерства внутренних дел почти всегда оставалось на лидирующих позициях. Так, в этом году благодаря профилактической работе полицейских число преступлений сократилось почти на 6%.

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МВД РФ Полиция Ленинский округ
10 ноября 2024, 22:16
Шесть аппаратов для детей с ОВЗ получил центр «Созвездие» в Красногорске
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В образовательном центре «Созвездие» городского округа Красногорск появились шесть аппаратов для улучшения здоровья детей с ОВЗ. Новую технику изучил депутат Московской областной думы Роман Володин.

Красногорский образовательный центр «Созвездие» посетили депутат Московской областной думы Роман Володин и председатель Совета депутатов округа Богдан Андриянов. Они осмотрели поступившие аппараты для лечения детей.

«В рамках инициативного бюджетирования депутат Московской областной думы в году имеет право привлечь определенные средства. Сюда я выделил два миллиона рублей», - рассказал депутат Московской областной думы Роман Волошин.

По словам директора образовательного центра «Созвездие» Сергея Сюрина, благодаря новому оборудованию теперь можно провести сеанс не одному и не двум, а сразу четырем детям.

«Спасибо вам огромное, потому что эти деньги качественным образом меняют жизнь наших детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», - поблагодарил он.

Теперь за один рабочий день на процедуры смогут попасть 56 маленьких пациентов, раньше пропускная способность была в два раза меньше.

Также на встрече четырем воспитанникам учреждения подарили велотренажеры для поддержки костно-мышечного корсета. Полезные презенты для детей подготовили учащиеся и руководство частной красногорской школы «Светлые Горы».

Отметим, что в ближайшее время в центр «Созвездие» поступит дополнительное оборудование для физиотерапии водой и лечебной физкультуры.

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Красногорск Дети Инвалиды

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