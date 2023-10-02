Более 70 предпринимателей Подмосковья завершили спецкурс по фотографии
Спецкурс «Искусство фотографии» завершился в Подмосковье. Его участниками стали свыше 70 представителей бизнеса из числа самозанятых региона.
Экспертом выступил фотограф Сергей Андреев. Он рассказал участникам о видах аппаратуры, настройках техники, основах композиции и других аспектах работы в данном направлении. Отдельный мастер-класс был посвящен жанрам фотографии и созданию портфолио.
На мастер-классах предприниматели фотографировали свою продукцию под руководством профессионала - они учились выставлять свет, проводить съемку и отбирать фото.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что со 2 октября в Подмосковье запустили новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке».
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