Более 70 предпринимателей Подмосковья завершили спецкурс по фотографии

Читайте нас в:

Экспертом выступил фотограф Сергей Андреев. Он рассказал участникам о видах аппаратуры, настройках техники, основах композиции и других аспектах работы в данном направлении. Отдельный мастер-класс был посвящен жанрам фотографии и созданию портфолио.

На мастер-классах предприниматели фотографировали свою продукцию под руководством профессионала - они учились выставлять свет, проводить съемку и отбирать фото.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что со 2 октября в Подмосковье запустили новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке».

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».