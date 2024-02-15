Более 70 пожарных сигнализаций отремонтировали в домах Подмосковья под контролем ГУСТ

Читайте нас в:

Работы провели на улице имени Головкина и на улице Речная в Красногорске, а также на улице Просторная в деревне Путилково.

Жителям Московской области напоминают, что в случае необходимости ремонта системы сигнализации в доме, следует направить запрос в УК. Ответственная организация обязана взять обращение в работу в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».