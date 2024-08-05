Более 70 подмосковных компаний заключили с партнерами из 36 стран экспортные контракты

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По ее словам, более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты почти на 42 миллиона долларов США. На первом месте по количеству соглашений оказалась Армения, на втором - Белоруссия, а на третьем - Китай.

«Пятерку лидеров замыкают Казахстан и Узбекистан, куда экспортировали продукции на 5,6 и 3,4 миллиона долларов соответственно», - добавила Зиновьева.

Всяческое содействие предпринимателям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. За границу компании-экспортеры поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.

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