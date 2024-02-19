19 февраля 2024, 13:14

Более 70 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в поселке Андреевка

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в поселке Андреевка. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями 77 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и содержания поселка.

«Мы понимаем, что Андреевка динамично развивается и требует нашего особого внимания. По ряду вопросов, с которыми к нам сегодня пришли жители, смогли дать разъяснения сразу на месте. Часть требует детальной проработки, поэтому беру на контроль, и будем сопровождать до решения», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит прием жителей главой муниципалитета - записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

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Солнечногорск
19 февраля 2024, 13:25
Мужчину с разрывом аневризмы аорты спасли в больнице в Долгопрудном
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 63 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на боли в поясничной области. После обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — состояние, угрожающее жизни.

Разрыв аорты - одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к летальному исходу. Пациенту повезло, так как вокруг поврежденного сосуда образовался рубец, который ограничил распространение крови и создал барьер между гематомой и остальной брюшиной. Поэтому кровоизлияния не произошло.

«Для спасения жизни пациента мы выполнили резекцию аневризмы, то есть заменили иссеченный участок искусственным кровеносным сосудом. Нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», - рассказал сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев.

Операция прошла успешно и заняла более трех часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и скоро поедет домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Мужчины Долгопрудный
19 февраля 2024, 13:24
Подмосковные росгвардейцы совершили более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Подмосковная Росгвардия совершила более двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. По подозрению в совершении преступлений и нарушений задержали более 740 человек.

Как рассказали в ведомстве, за неделю правоохранители не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

За этот период росгвардейцы также провели более 6,4 тысячи проверок сохранности оружия. Они составили 175 протоколов о нарушениях в этой области.

Кроме того, за неделю ведомство выполнило около 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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Росгвардия
19 февраля 2024, 13:24
Анна Кротова познакомилась с актерами и руководством театра «Камерная сцена» в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова познакомилась с актерами и руководством театра «Камерная сцена». Она посмотрела спектакль «Ревизор» и обсудила с труппой новые проекты в сфере образования и культуры.

Сегодня в Лобне планируется наладить взаимодействие между школами и учреждениями культуры. В том числе для того, чтобы классы могли посещать спектакли по сниженной стоимости.

«Это здорово, что в таком небольшом городе целых два театра - кукольный и драматический. Театр мне понравился, очень уютный. Приятно удивил и богатый репертуар, для зрителей всех возрастов. Обратила внимание, как много детей было на спектакле. Отличный план - дополнить впечатления от прочтения книги просмотром постановки», - написала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, театр «Камерная сцена» участвует в федеральном проекте «Пушкинская карта». Благодаря этому молодежь может воспользоваться льготным посещением культурных мероприятий в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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Лобня Театры Актеры
19 февраля 2024, 13:15
Делегация из Лобни посетила с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лобненское благочиние, представители управления образования и директора школ города побывали на экскурсии в Сергиевом Посаде. Они посетили Троице-Сергиеву Лавру.

Экскурсионную поездку организовал благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев.

«Мы провели день, наполненный интересными экскурсиями, обсуждениями и вдохновляющими беседами о развитии образования и культуры. Это был яркий и содержательный опыт, который поможет нам совместно двигаться вперед и искать новые пути для улучшения образовательного процесса», - рассказала заместитель главы городского округа Лобня Ирина Салыгина.

Напомним, в Троице-Сергиевой Лавре началась реставрация центрального купола Успенского собора. Специалисты очищают от коррозии металлический каркас площадью около 400 квадратных метров. Это уникальная плетеная конструкция на вантах. Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня Экскурсии

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