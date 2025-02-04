Более 70 молодых учителей пришли на работу в Дмитровский округ

Примечательно, что 30 из 71 новых учителей - молодые специалисты, выпускники вузов, завершившие обучение по целевым договорам. Таким образом, общее число педагогов в Дмитровском округе на сегодняшний день составляет 1423 человека.

С 1 января этого года заработная плата всех педагогов была проиндексирована. Кроме того, в Подмосковье действует целый ряд мер поддержки учителей, с которыми можно ознакомиться на сайте.

Одной из самых востребованных мер является компенсация аренды жилья в размере от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Также действует программа «Социальная ипотека», предоставляется пособие молодым специалистам и другие виды поддержки. На сегодняшний день 88 учителей из Дмитровского округа получают компенсацию аренды жилья от Московской области. Кроме того, семи учителям, не вошедшим в перечень получателей от области, компенсация аренды жилья будет выплачиваться из средств Дмитровского округа.

В дополнение к региональным мерам поддержки, в Дмитровском округе действуют и собственные муниципальные программы. В частности, предусмотрено предоставление единовременных выплат в виде грантов в размере 150 тысяч рублей учителям-предметникам, привлеченным из других территорий, а также за выдающиеся достижения в педагогической деятельности.

В планах на 1 сентября текущего года - трудоустройство еще 19 выпускников вузов, завершивших обучение по целевым договорам в 2025 году.