04 февраля 2025, 17:14

Более 70 молодых учителей пришли на работу в Дмитровский округ

Медиасток.рф
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На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством, главами городских и муниципальных округов особое внимание уделили вопросам привлечения педагогических кадров в школы Подмосковья. В Дмитровском округе с 1 сентября 2024 года к работе в образовательных учреждениях приступил 71 новый учитель, что позволило обеспечить 100% укомплектованность штата педагогов.

Примечательно, что 30 из 71 новых учителей - молодые специалисты, выпускники вузов, завершившие обучение по целевым договорам. Таким образом, общее число педагогов в Дмитровском округе на сегодняшний день составляет 1423 человека.

С 1 января этого года заработная плата всех педагогов была проиндексирована. Кроме того, в Подмосковье действует целый ряд мер поддержки учителей, с которыми можно ознакомиться на сайте.

Одной из самых востребованных мер является компенсация аренды жилья в размере от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Также действует программа «Социальная ипотека», предоставляется пособие молодым специалистам и другие виды поддержки. На сегодняшний день 88 учителей из Дмитровского округа получают компенсацию аренды жилья от Московской области. Кроме того, семи учителям, не вошедшим в перечень получателей от области, компенсация аренды жилья будет выплачиваться из средств Дмитровского округа.

В дополнение к региональным мерам поддержки, в Дмитровском округе действуют и собственные муниципальные программы. В частности, предусмотрено предоставление единовременных выплат в виде грантов в размере 150 тысяч рублей учителям-предметникам, привлеченным из других территорий, а также за выдающиеся достижения в педагогической деятельности.

В планах на 1 сентября текущего года - трудоустройство еще 19 выпускников вузов, завершивших обучение по целевым договорам в 2025 году.

Школы Учителя Дмитров Образование
04 февраля 2025, 17:54
Более 40 программ к 165-летию Чехова провели в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Библиотеки Подмосковья провели к 165-летию Антона Чехова квесты, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другие события. О программах к юбилею писателя рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке города Чехова прошла насыщенная культурная программа с викторинами, квестами и виртуальными экскурсиями. Гости приняли участие в театрализованной литературно-музыкальной постановке и гастрономическом проекте «От Чеховского Палыча». Посетители познакомились с рецептами блюд от мастера русской литературы.

Истринская центральная библиотека имени Чехова организовала ежегодную акцию «Читаем Чехова», программу для школьников и встречу в молодежном литературном клубе. Во всех библиотеках округа прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, посвященные творчеству писателя.

Центральная городская библиотека Серпухова, также носящая имя Чехова, собрала почитателей творчества классика. Такие встречи проводятся здесь каждый год, ведь Антон Павлович Чехов - часть культурного кода города.

Для читателей Центральной библиотеки Видного провели квиз «Нескучный Чехов», который позволил проверить и закрепить знания о жизни и творчестве русского писателя.

Писатели
04 февраля 2025, 17:48
Депутаты в Лосино-Петровском проверили наличие зон парковки для жителей с ОВЗ
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин совместно с заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иваном Бурнакиным провели инспекцию зон парковки в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». В ходе проверки было отмечено, что на парковочных пространствах предусмотрены специально отведенные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также инспекторы зафиксировали наличие свободных парковочных мест, что свидетельствует о достаточно организованной системе парковки в городе.

Иван Бурнакин дал поручения профильным службам обновить разметку на парковочных зонах с соблюдением всех норм, а также провести покраску тротуаров. Это позволит улучшить визуальное восприятие и функциональность парковок, сделав их более удобными для горожан.

«Наша задача - не просто обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, но и сделать так, чтобы каждый горожанин чувствовал себя комфортно и безопасно в своем городе. Обновление разметки и благоустройство тротуаров - это не только вопрос эстетики, но и заботы о каждом, кто пользуется нашей инфраструктурой», - отметил Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Лосино-Петровский
04 февраля 2025, 17:36
Еще тысячу домов в Подмосковье обеспечили газом в январе
Мособлгаз
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За первый месяц года «Мособлгаз» подключил к газу тысячу частных домов в Подмосковье. Работу выполнили в Раменском, Истре, Солнечногорске, Домодедове, Чехове и других городских округах.

Юбилейное, тысячное подключение дома по программе социальной газификации состоялось в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа. Услугу получила семья Говоровых с четырьмя детьми.

«В доме живем три года, раньше топились электричеством и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла, мылись чуть теплой. С газом улучшилось все - и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, и с водой не нарадуемся», - рассказала многодетная мать Елена Говорова.

В феврале компания «Мособлгаз» приступила к строительству сети в 96 населенных пунктах Подмосковья. Чтобы подключиться к газу по президентскому проекту, жителям нужно подать заявку.

В 2025 году по социальной газификации в Подмосковье планируется обеспечить топливом 18 тысяч домов.

Газ Социальная газификация
04 февраля 2025, 17:31
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в восьми городских округах Подмосковья. Работы првоели в Подольске, Ступине, Коломне и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на проспекте Ленина в Подольске, улице Фрунзе в Ступине, на Весенней улице в Серпухове, проспекте Кирова в Коломне, Мякининском шоссе в Красногорске, проспекте Испытателей в Краснознаменске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде и на Первомайской улице в Лосино-Петровском.

Кроме того, неисправные кнопки починили на территории микрорайона Сергиев Посад-6.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить дефекты и начать ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и знакам.

Дороги Ремонтные работы

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