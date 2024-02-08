08 февраля 2024, 10:38

Более 70 многодетных семей из Лыткарина получили земельные участки в феврале

Телеканал «360»
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В начале февраля 73 многодетные семьи из Лыткарина бесплатно получили земельные участки. Им предоставили от 10 до 15 соток в соседнем Раменском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл Год семьи в Подмосковье. На торжественном мероприятии он вручил награды многодетным.

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Многодетные семьи смогут использовать участки для индивидуального жилищного строительства, а также для личного подсобного хозяйства или садоводства. Ранее 110 лыткаринских семей уже воспользовались данной льготой и получили земельные участки.

Землю многодетным предоставляют в порядке очереди. Это регламентируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

«По местоположению участок недалеко. Так что будет удобно и летом и зимой добираться, чтобы проводить там время. Настрой положительный, судя по активным участникам планируется активная застройка и детские площадки», - поделилась многодетная мать Елена Данилова.

Льготы Семья Лыткарино
08 февраля 2024, 10:46
Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут женщинам в Подмосковье по ОМС в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это технология, которая позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО.

«При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, всего в этом году планируют провести около 5,5 тысячи данных процедур. Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробнее с проведением процедуры можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Семья Женщины
08 февраля 2024, 10:45
Еще 3 инициативы от жителей Подмосковья поступило в общественную приемную Путина
Пресс-служба РИШ
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Жители Подмосковья внесли еще несколько инициатив в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. На этот раз своими идеями поделились представительницы Сергиева Посада, Королева и Пушкино.

«Моя инициатива касается оплаты медицинской помощи со стороны фондов медстрахования, которые применяют определенные коэффициенты в зависимости от регионов. Больницы, которые оказывают одну и ту же помощь, оплачиваются по-разному. Например, операцию по удалению аппендицита, проведенную докторами той же квалификации, с применением того же оборудования, в Подмосковье фонд оценивает в 21 тысячу рублей, а в Москве - в 153 тысячи», - объяснила суть проблемы Анна Чуканина из Королева, которая руководит филиалом Королевской городской больницы.

Специалист уверен, что такая разница в финансировании медучреждений мешает развитию и обновлению больниц. Неравенство также приводит к трудовой миграции и недостатку кадров на местах.

Все три инициативы от жительниц Подмосковья зафиксировали в общественной приемной Владимира Путина.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Анна Казанбаева из Сергиево-Посадского округа пришла в общественную приемную с инициативой о региональных выплатах бойцам, получившим тяжелое ранение на СВО. Сейчас для них предусмотрена федеральная выплата в размере трех миллионов рублей.

«Каждый субъект устанавливает какие-то свои выплаты, по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы, и чтобы это было закреплено законодательно. Чтобы ребята с ранениями и увечьями получали деньги. Я поддерживаю кандидата и считаю, что он может решить этот вопрос», - сказала Анна.

«Я пришла с инициативой от всех жителей нашего большого муниципального образования по поводу строительства путепровода в рабочем поселке Правдинский. Он позволит разгрузить Ярославское направление. В нашем округе много частного сектора, дачные поселки. Приток населения, особенно в летние время, огромный. Сейчас там есть наземный переезд через ж/д пути. Его перекрытие для пропуска поезда вызывает постоянные пробки. Только в поселке Правдинский проживает более 10 тысяч человек, не считая других населенных пунктов, добраться до которых можно только через этот переезд», - рассказала Нина Ушакова из Пушкинского округа.

Владимир Путин Выборы президента РФ
08 февраля 2024, 10:24
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых с Днем российской науки
Unsplash
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Сотрудники 266 научных организаций в Подмосковье отмечают профессиональный праздник 8 февраля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил исследователей с Днем российской науки и пообещал, что регион продолжит создавать благоприятные условия для их работы.

«Этот праздник особенно важен для нас. Московская область является настоящим научным центром, здесь расположено восемь наукоградов из 13 в стране. Подмосковье находится в лидерах по количеству научных институтов, конструкторских бюро, опытных производств и других объединений, напрямую или косвенно связанных с наукой. В регионе работают 266 научных организаций, а исследованиями занимаются более 40 тысяч человек. Более 16 тысяч из них - это молодые ученые до 39 лет», - рассказал Игорь Брынцалов.

Депутат подчеркнул, что Московская область гордится своими научными достижениями. Благодаря труду ученых в регионе реализуются самые смелые и инновационные проекты.

«Со своей стороны, органы власти Подмосковья будут продолжать поддерживать и развивать науку, создавая благоприятные условия для работы и достижений», - пообещал парламентарий.

В Подмосковье для ученых действуют разные меры поддержки. Это льготная ипотека, гранты и премии губернатора Андрея Воробьева.

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Ученые Мособлдума Наука
08 февраля 2024, 10:15
Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации для фермеров начался в Подмосковье
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные фермеры могут получить компенсацию части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на господдержку начался 1 февраля.

Как рассказал заместитель председателя правительства, глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, поддержка распространяется на зерновые, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.

«Мера господдержки станет стимулом для экспортного потенциала Московской области и позволит возместить региональным товаропроизводителям от 50% до 90% затрат. Для участия необходимо предоставить документы, в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов и скан-копии внешнеторговых контрактов», - сказал он.

Направить полученные средства можно на возмещение трат на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий, хранение и транспортировку и многое другое.

Отбор заявок продлится до 29 февраля.

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Сельское хозяйство

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