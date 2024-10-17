Более 70 машин и тракторов будут обслуживать дороги в Одинцове зимой

Заместитель директора «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков сообщил, что протяженность дорог общего пользования в округе составляет 671 километр. В зимний период планируют привлечь 73 спецмашины, включая 27 комбинированных дорожных машин, три грейдера, 45 тракторов и 47 малых механизированных средств. Также задействуют 110 дорожных рабочих.

Во время снегопадов подрядчики обработают асфальтобетонные дороги противогололедными средствами, а также очистят дороги и тротуары от снега.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что необходимо срочно провести совещание с подрядчиками, которые займутся зимним обслуживанием улично-дорожной сети. Аналитическую справку к встрече подготовит муниципальный центр управления развития регионом.

Также руководитель муниципалитета подчеркнул, что крупная дорожная техника часто оставляет снег на обочинах и тротуарах, что усложняет уборку и соблюдение нормативов. Он добавил, что важно установить четкие отношения с подрядчиками, чтобы учесть все нюансы в контрактах.

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