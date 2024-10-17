17 октября 2024, 23:43

Более 70 машин и тракторов будут обслуживать дороги в Одинцове зимой

Читайте нас в: Google Новости

Сейчас в Одинцовском городском округе идет активная подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяют обслуживанию муниципальных дорог: здесь планируют использовать 73 спецмашины.

Заместитель директора «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков сообщил, что протяженность дорог общего пользования в округе составляет 671 километр. В зимний период планируют привлечь 73 спецмашины, включая 27 комбинированных дорожных машин, три грейдера, 45 тракторов и 47 малых механизированных средств. Также задействуют 110 дорожных рабочих.

Во время снегопадов подрядчики обработают асфальтобетонные дороги противогололедными средствами, а также очистят дороги и тротуары от снега.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что необходимо срочно провести совещание с подрядчиками, которые займутся зимним обслуживанием улично-дорожной сети. Аналитическую справку к встрече подготовит муниципальный центр управления развития регионом.

Также руководитель муниципалитета подчеркнул, что крупная дорожная техника часто оставляет снег на обочинах и тротуарах, что усложняет уборку и соблюдение нормативов. Он добавил, что важно установить четкие отношения с подрядчиками, чтобы учесть все нюансы в контрактах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Машины
17 октября 2024, 23:54
Любительский турнир по бадминтону среди женщин прошел в Химках
Читайте нас в: Google Новости
В Центре ракеточных видов спорта Space городского округа Химки состоялся любительский турнир по бадминтону среди девушек. Участие в нем приняли 120 спортсменок.

Турнир по бадминтону длился два дня. Матчи сыграли 60 пар. Все участницы представляли разные уровни профессиональной подготовки: от начинающих до профессионалов. Призеры соревнований получили памятные награды.

«Идея создания турнира появилась очень давно, когда я поняла, что во всей стране нет отдельных любительских турниров для женских пар. Мы вели долгую работу, развивались постепенно», - поделилась организатор турниров по бадминтону Дарья Преображенская.

Напомним, что подобные состязания в Химках проходят уже в 18-й раз. Центр ракеточных видов спорта Space ежегодно предоставляет площадку для проведения локальных и всероссийских турниров. Также на его кортах регулярно проходят занятия для детей и взрослых.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
17 октября 2024, 23:36
Питание в школах и детских садах Истры проверили 150 родителей в сентябре
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Истра качество питания в школах и детских садах проверили 150 родителей. В октябре проверки продолжаются: столовую школы-интерната в Дедовске посетила одна из мам.

В школьную столовую Дедовского интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приехала мама одного из учеников. Оценить качество питания ей помогал младший сын. Команда проверяющих изучила меню, осмотрела санитарное состояние обеденного зала и продегустировала блюда.

Гости остались довольны организацией горячего питания, мама сделала запись в специальном журнале.

Отметим, что проект «Родительский контроль» реализуют во всех школах и дошкольных учреждениях Истры. Он направлен на усиление контроля за качеством питания в учебных заведениях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Питание
17 октября 2024, 23:00
Более 100 преступлений раскрыли в Мытищах благодаря уличным видеокамерам в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили работу камер системы «Безопасный регион». В муниципалитете уже установили 7774 видеокамер, благодаря им с начала года здесь раскрыли 112 преступлений.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Геннадия Федичева, Мытищи занимают лидирующие позиции по количеству камер системы «Безопасный регион». Всего в округе уже разместили 7774 видеокамер, из них на социально-значимых объектах расположили 4102.

В 2024 году установили еще 467 камер. По программе благоустройства территорий поставили 65 видеокамер в детских игровых зона и в парках. В том числе 47 на контейнерных площадках.

«В рамках проведения работ по благоустройству парковых зон, скверов и бульваров проведены мероприятия по модернизации действующих линий систем видеонаблюдения, а также в труднодоступных парковых и лесных зонах, где ранее отсутствовало видеонаблюдение из-за сложности проведения монтажных работ», - сказал Геннадий Федичев.

Напомним, что видеокамеры устанавливают для обеспечения безопасности жителей. Сейчас 95% камер работают без перебоев, а 564 - в неисправном состоянии. Глава Мытищ Юлия Купецкая поручила профильным специалистам ликвидировать неисправности до конца недели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи
17 октября 2024, 22:47
Штаб по вопросам зимнего содержания дорог заработает в Мытищах с 1 ноября
Читайте нас в: Google Новости
Центральной темой еженедельного оперативного совещания в администрации городского округа Мытищи стала подготовка дорог к зимнему сезону. С 1 ноября в муниципалитете начнет работать штаб для обработки обращений по содержанию дорог, доров и общественных пространств.

На оперативном совещании доклад представил директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков. Улично-дорожная сеть муниципалитета - это автодороги, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы. Сейчас подготовку к зимнему сезону ведут по всем направлениям.

«Обслуживание муниципальной дорожной сети на территории города на контрактной основе осуществляется силами пяти подрядных организаций, а также муниципального бюджетного учреждения „Леспаркхоз“», - доложил Арсений Сурояков.

В округе достаточно противогололедных материалов. Их будут поставлять каждый месяц по 300-700 тонн при необходимости и по мере расхода. Спецтехника и дорожные рабочие готовы к наступлению зимы.

Отметим, что в администрации Мытищ с 1 ноября откроют зимний штаб для обработки обращений по вопросам содержания дорог, дворов, парковок и общественных пространств. По всем интересующим вопросам можно позвонить или написать в WhatsApp или Telegram по телефону: 7 (916) 531-79-06.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги

Новости по теме