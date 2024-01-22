Более 70 крупных общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2024 году

Индекс качества городской среды считается уже пять лет. За это время количество комфортных городов выросло с 59 до 70. Сам же индекс вырос на 11%, до 221 балла.

«Индекс качества городской среды - это инструмент для измерения развитости ии комфортности наших городов. Он рассчитывается следующим образом: всего есть 36 показателей, каждый из которых отвечает за определенную сферу нашей жизни, допустим, загруженность дорог», - отметил заместитель министра.

Если город получает свыше 180 баллов, то считается, что у него комфортная городская среда. Таким образом, выводится средний рейтинг округов.

За последние десять лет в Подмосковье благоустроили более 400 общественных пространств, 1,5 тысячи детских площадок, отремонтировали свыше десяти тысяч дворов и выполнили другие важные работы.

«В этом году мы должны благоустроить более 70 крупных общественных территорий и заложить задел на будущие годы. То есть мы начнем работать на 20 объектах, которые будем завершать в 2025 году», - заключил Афанасенков.

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