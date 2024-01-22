22 января 2024, 14:47

Более 70 крупных общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2024 году

Телеканал «360»
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Качество городской среды активно развивают в Подмосковье. Так, в следующем году обустроят парки в Жуковском, Долгопрудном, Лобне, а также территорию возле Раменского. Об этом в интервью «360» рассказал первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков.

Индекс качества городской среды считается уже пять лет. За это время количество комфортных городов выросло с 59 до 70. Сам же индекс вырос на 11%, до 221 балла.

«Индекс качества городской среды - это инструмент для измерения развитости ии комфортности наших городов. Он рассчитывается следующим образом: всего есть 36 показателей, каждый из которых отвечает за определенную сферу нашей жизни, допустим, загруженность дорог», - отметил заместитель министра.

Если город получает свыше 180 баллов, то считается, что у него комфортная городская среда. Таким образом, выводится средний рейтинг округов.

За последние десять лет в Подмосковье благоустроили более 400 общественных пространств, 1,5 тысячи детских площадок, отремонтировали свыше десяти тысяч дворов и выполнили другие важные работы.

«В этом году мы должны благоустроить более 70 крупных общественных территорий и заложить задел на будущие годы. То есть мы начнем работать на 20 объектах, которые будем завершать в 2025 году», - заключил Афанасенков.

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Благоустройство
22 января 2024, 13:47
Аварийная бригада вернет тепло в дом № 20б на улице 50 лет Октября в Климовске
Добрынина Галина
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В микрорайоне Климовск в Подольске утром отключили отопление из-за прорыва трубы на чердаке дома № 20б на улице 50 лет Октября. Сейчас коммунальные службы ведут работы по устранению аварии. Тепло вернется в квартиры в ближайшее время.

По словам заместителя руководителя МУП «УК Подольск» Константина Зубова, авария произошла около шести часов утра. Сейчас специалисты ведут сварочные работы, без тепла остаются около 30 квартир.

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Подольск Отопление
22 января 2024, 13:18
Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба министерства социального развития Московской области
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Семьи с детьми продолжат поддерживать в Подмосковье в 2024 году. На это предусмотрено около 45 миллиардов рублей.

«В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 миллиона детей и подростков. На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей - это льготы и выплаты, а также компенсации», - рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

Помимо федеральной поддержки, семьи с низкими доходами получают региональные льготы и выплаты. Еще, есть единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты на питание и на новорожденного.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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Льготы Дети Семья
22 января 2024, 13:17
Около 100 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в Ложковской школе. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями порядка 100 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных тем - уборка дворовых территорий.

«Взяли в работу порядка 100 обращений. Самый актуальный вопрос, конечно же, касался отопления. В частности, о том какие работы проведет „Газпром теплоэнерго“ в летний период. Дорожную карту обязательно доведем до жителей. Также есть проблематика с перебоями в электроснабжении. В Пешковском территориальном управлении основная часть населенных пунктов запитана от фидера Дзержинский, который в текущем году „Россети“ планируют модернизировать - таких договоренностей мы достигли», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа.

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Солнечногорск Электричество Отопление
22 января 2024, 13:17
Итоги областного художественного конкурса подвели в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Итоги Областного конкурса живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «Государева дорога. От Руси до России» подвели в Солнечногорске. Организатором выступил Союз художников Подмосковья. Конкурс посвятили 1035-й годовщине Крещения Руси.

Награждение победителей состоялось на церемонии закрытия выставки в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Всего в экспозиции было представлено 97 работ от 86 авторов из Солнечногорска, Клина, Ногинска, Можайска, Королева, Истры, Люберец, Лобни, Пушкино, Химок, Фрязина, Одинцова, Жуковского.

Председателем жюри выступил народный художник России Петр Стронский. Победителями в специальной номинации «Исторические места и знаменитые люди Московской губернии» стали Сергей Бочманов, Виктория Егорова и Ольга Боженарь.

«Мы гордимся, что уже несколько лет Солнечногорск является частью федерального проекта „Государева дорога“, связывающей впечатляющие достопримечательности от Москвы до Санкт-Петербурга. Следующие ей путешественники непременно останавливаются в музейно-выставочном центре „Путевой дворец“, где их встречает станционный смотритель, проводит интерактивные экскурсии. Отсюда черпает свое название и одноименная выставка-конкурс. Второй год подряд она привлекает художников со всего Подмосковья. К слову, в этот раз количество конкурсантов выросло втрое», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Тему следующего конкурса «Государева дорога» объявили на церемонии закрытия. Она будет посвящена Году семьи, традициям и ценностям. Конкурс пройдет в «Путевом дворце» в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ.

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