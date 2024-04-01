Более 70 кровель многоквартирных домов очистили от мусора с начала месяца чистоты в Подмосковье

Так, кровли очистили в Балашихе на улице Текстильщиков в доме № 15, в микрорайоне Керамик на Керамической улице, в доме № 32, а также в деревне Пуршево на улице Новослободская в доме № 21, на улице 40 лет Победы в доме № 17 и в микрорайоне Авиаторов на улице Кожедуба в доме № 6.

В ведомстве напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов следует обратиться в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО. Выполнить работы обязана управляющая компания в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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