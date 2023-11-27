Более 70 гектаров лесов Подмосковья очистили от мусора и сухостоя в этом году

«В рамках „Чистого леса“ мы проводим субботники на территории земель лесного фонда. Нам важно привести в порядок лесные участки, где жители любят прогуливаться», - сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Программу «Чистый лес» запустили в этом году. В ее рамках активисты убирают мусор и сухостой, собирают валежник и передают его жителям для отопления домов.

«В мероприятиях также участвовали депутаты Мособлдумы, представители администраций, партийцы, местные жители, экоактивисты. Многие субботники собрали более ста человек», - добавил Шапкин.

Всего в этом году к субботникам присоединились более 1,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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