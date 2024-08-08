Более 7 тысяч деревьев и кустарников высадили в Подмосковье с начала лета

Как рассказали в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, с начала года в Балашихе высадили более 1,8 тысячи саженцев дуба, в Коломне - свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а в Мытищах - около тысячи.

Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» при участии жителей.

«Именно жители вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев», - отметили в ведомстве.

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