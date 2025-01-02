Более 7 тысяч человек посетили новогодние елки в ДК «Октябрь» в Подольске

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в Химках. Накануне свой подарок получил еще один ребенок.

Депутат Государственной думы Алла Полякова исполнила сразу две просьбы от детей из Химок. Маша, которой четыре года, мечтает о кукле, а девятилетняя Аня - о наборе красок, холстах и бумаге для своего хобби.

«Обязательно передадим подарки в ближайшее время. Новый год - это время, когда мечты, особенно детские, должны сбываться», - отметила Алла Полякова.

Напомним, что акция «Елка желаний» позволяет всем желающим сделать доброе дело в канун Нового года, исполнив мечту одного из детей. К инициативе по традиции п рисоединяются депутаты, общественные деятели, сотрудники администрации и волонтеры. Подробности есть на сайте акции.