Более 7 тысяч человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С момента установки каруселей в 2018 году году на них покатались более двух миллионов человек. Катание на атттакционе бесплатное.

Всего в Подмосковье есть восемь губернаторских каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».