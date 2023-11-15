15 ноября 2023, 18:08

Более 7 тысяч человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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На прошлой неделе свыше семи тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в парках и общественных зонах Московской области. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С момента установки каруселей в 2018 году году на них покатались более двух миллионов человек. Катание на атттакционе бесплатное.

Всего в Подмосковье есть восемь губернаторских каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство
15 ноября 2023, 18:12
Подмосковный предприниматель сэкономил на аренде муниципального помещения за счет гранта
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Грант помог предпринимателю сэкономить на арендной плате за муниципальное помещение. Ранее к уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу за помощью обратился владелец центра единоборств.

Предприниматель арендует у муниципалитета помещение площадью более 600 квадратных метров. Там он обучает спортсменов 11-ти видам единоборств: боксу, дзюдо, грэпплингу и другим направлениям. Там также проводят занятия по йоге и акробатике.

В связи с тем, что деятельность клуба ориентирована на решение ряда социальных проблем, возникла потребность во включении организации в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену.

Головнев помог составить и подать заявку для включения в реестр соцпредприятий, а также получить грант в размере 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Бизнес Умер первый представитель СК РФ Владимир Маркин
15 ноября 2023, 17:55
Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в небольших городах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Самым популярным паркам в городах с населением менее 100 тысяч человек на минувшей неделе стал «Солнечный берег» в Талдоме. В нем побывали около 10 тысяч гостей.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, жители продолжают много времени проводить в парках, несмотря на осеннюю погоду.

«Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 млн человек», - сказал он.

Самым посещаемым в небольших городах на прошлой неделе стал парк «Солнечный берег» в Талдоме - там отдохнули 9,8 тысячи человек. Еще 9,8 тысячи побывали в городском парке Павловского Посада, по 8,5 тысячи - в «Беличьем» в Краснознаменске и городском парке Каширы и шесть тысяч - в городском парке Луховиц.

Всего за неделю парки и лесопарки Подмосковья посетили свыше 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
15 ноября 2023, 17:50
Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал уникальные приборы для лабораторных исследований
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания МЛТ из особой экономической зоны «Дубна» получила два патента на технические решения, которые применят для разработанного прибора для клинических лабораторных исследований. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новые подходы к конструированию снизят стоимость лабораторного оборудования. Экономия составит порядка 500 миллионов рублей.

«Автоматы заключения выпускают всего несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Например, одна из последних закупок в России сделана на сумму более 50 тысяч долларов! Немногие учреждения могут выделить на автомат заключения такие деньги», - рассказал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков.

По его словам, потребность в таких приборах среди патоморфологических лабораторий России составляет почти три тысячи штук, а полностью оснащено около 10% таких учреждений.

Исследования на новом приборе все высокоточные перемещения, дозирование выполняются автоматически и с высокой скоростью - лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор. Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются за границей.

Прибор АЗМП-01 подготовили для регистрации в РФ. Его производство планируют начать в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Бизнес
15 ноября 2023, 17:42
Ярмарка вакансий пройдет в Лобне 23 ноября
Пресс-служба администрации города или района
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Жителей городского округа Лобня пригласили на ярмарку вакансий. Она пройдет 23 ноября в ДК «Чайка» с 11:00 до 14:00.

Жителям городского округа предложат вакансии в разных сферах деятельности. Участниками мероприятия станут крупные работодатели Подмосковья. Соискателям расскажут об условиях работы на первичном собеседовании, желающие смогут получить карьерную консультацию.

Помимо ярмарки вакансий, в ДК «Чайка» горожане смогут посетить сельскохозяйственную ярмарку. На ней представят свою продукцию местные сельхозпроизводители.

Мероприятия пройдут по адресу: улица Дружбы, 3.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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