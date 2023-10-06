Более 7 километров дорог отремонтировали в Серпухове по нацпроекту

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Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» отремонтировали участки Окского шоссе от улицы Звездной до Борисовского шоссе, а также проспекта Биологов в Оболенске.

В этом году акцент сделали на ремонт дорог в черте Серпухова. Так, обновили асфальт на улицах Межевой, Весенней и Пролетарской. Проведенный ремонт улучшил проезд ко многим социально значимым местам для жителей и гостей округа.

Сейчас в Серпухове идет ремонт 21 дороги муниципальной сети. На 36 участках работы уже завершены.

Дорогу протяженностью 2,7 километра на улице Туполева открыли в Жуковском в конце прошло года. По ней за рулем автомобиля проехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , чтобы проверить удобство пути по реконструированному участку.

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