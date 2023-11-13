Более 7,6 тысячи бесхозных объектов недвижимости выявили в Подмосковье за полгода

Так, специалисты обнаружили 4,1 тысячи участков земли и 3,5 тысячи объектов капитального строительства.

«Это объекты, которые могут приносить региону реальный доход и использоваться для размещения бизнеса. Прежде чем тот или иной объект загружается на региональный инвестпортал, муниципалитеты разрабатывают по каждому из них дорожную карту по его вовлечению», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для увеличения дохода в Подмосковье планируют вовлечь не менее 15% бесхозных объектов.

В этом году в бюджет городских округов региона от продажи и аренды недвижимости поступило 19,6 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

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