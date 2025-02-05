Более 660 тыс. поездок совершили в автобусах с баннером «Зима в Подмосковье»

По данным ведомства, проезды по соцкартам оплатили 340 тысяч раз, банковскими картами - 220 тысяч раз, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» - 95 тысяч раз.

Проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и туристов с зимними достопримечательностями региона. Зимой автобусы украшают символикой проекта, а для пассажиров подготавливают сайт-путеводитель.

Отмечается, что компания «Мострансавто» ежегодно участвует в программах «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье» для развития туризма.