Более 660 пар близнецов родились в Подмосковье с начала года

«С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и восемь троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе широко развита сеть родовспомогательных учреждений. Это шесть крупных перинатальных центров и МОНИИАГ, а также городские родильные дома. Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое В Подмосковье женщинам доступны в том числе мягкие, вертикальные, партнерские рода, а также роды в сопровождении доулы. Более подробную информацию можно получить на портале « Стань мамой в Подмосковье ».

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.