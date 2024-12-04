04 декабря 2024, 10:46

Более 660 пар близнецов родились в Подмосковье с начала года

Минздрав МО
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Перинатальные центры и роддома Подмосковья приняли уже 661 пару близнецов в этом году. Еще восемь семей пополнились тройнями, о чем сообщили в Минздраве Московской области.

«С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и восемь троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе широко развита сеть родовспомогательных учреждений. Это шесть крупных перинатальных центров и МОНИИАГ, а также городские родильные дома. Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое В Подмосковье женщинам доступны в том числе мягкие, вертикальные, партнерские рода, а также роды в сопровождении доулы. Более подробную информацию можно получить на портале « Стань мамой в Подмосковье ».

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Здравоохранение Роддома
04 декабря 2024, 10:55
Итоги Рождественских чтений подвели в Лосино-Петровском
Никольский храм г.о. Лосино-Петровский
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Братское совещание духовенства Лосино-Петровского благочиния прошло в Никольском храме. Участники обсудили важные вопросы, в том числе Рождественские чтения.

На совещании обсудили оформление недвижимости и земельных участков на территории благочиния, доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья в храмы, проведение Рождественских чтений, организацию воинского учета в религиозных организациях и ведение документации в приходах.

В конце священник Павел Галушко представил доклад об анализе работы приходов по отзывам о храмах.

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Лосино-Петровский
04 декабря 2024, 10:45
Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями поселка Биокомбината
Телеканал «360»
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Команда администрации городского округа во главе с Сергеем Джеглавом провела выездную встречу с жителями поселка. Вопросы населения касались различных сфер деятельности.

«Такой формат удобен потому, что, во-первых, очень большой объем принимаемых людей и обработки обращений. Все-таки в рамках личного приема мы ограничены временем. А здесь за то же самое время можно принять намного больше жителей. Ну и, естественно, живое общение», - отметил Сергей Джеглав.

Задать свои вопросы и поделиться проблемами с органами власти могут все жители муниципалитета. Выездные встречи проходят на регулярной основе в разных районах городского округа.

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Сотрудники администрации совместно с представителями коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций рассмотрели обращения более 50 человек. Некоторые приходили не с одним вопросом.

Мероприятие прошло достаточно активно. Удалось конструктивно пообщаться с участниками и проработать ключевые темы. Жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством, взаимодействие с управляющими компаниями, градостроительством, организацией дорожного движения и вывозом мусорных отходов.

«Я живу в поселке 12 лет и первый раз присутствую на такой встрече. Мне нравится, что можно подойти и решить вопрос, что могут выслушать. Это очень хорошо», - поделилась впечатлениями жительница поселка Ольга Исаева.

В ходе выездной встречи жители смогли решить личные вопросы и вместе с представителями администрации обсудить планы по развитию муниципалитета. В итоге беседа получилась насыщенной и продуктивной. Прежде всего, удалось выстроить диалог и обсудить волнующие темы.

ЖКХ Лосино-Петровский
04 декабря 2024, 10:16
Школьники Солнечногорска берегут память героя Петра Тамойкина
Телеканал «360»
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В преддверии Дня героев Отечества мы рассказываем о людях, чьи подвиги навсегда останутся в истории страны. Один из таких героев — военный летчик Петр Тамойкин.

В октябре 2022 года память Петра Тамойкина увековечили с помощью проекта «Парта героя». Рассмотреть портрет Петра Алексеевича стремится каждый школльник, а посидеть за таким столом - большая честь. Некоторые ради этой возможности специально стараются получить хорошие оценки. Таким образом Тамойкин и спустя десятилетия продолжает вдохновлять потомков и помогать тем, кто получил право на спокойную жизнь благодаря подвигам героев Великой Отечественной войны.

Фамилию Тамойкина в Солнечногорске знают, пожалуй, почти все местные жители. В честь этого человека названа одна из улиц на въезде в административный центр. А в школе № 4, расположенной по соседству, о Петре Тамойкине дети могут провести даже небольшую лекцию. Парта героя с его портретом - символ патриотизма, мужества и любви к своему народу.

Петр Алексеевич Тамойкин родился в начале прошлого века. В 25 лет отправился защищать Родину, стал военным летчиком, а впоследствии и заместителем командира эскадрильи 95-го гвардейского штурмового полка. Летом 1943 года Петр совершил свой последний полет в пригороде Белгорода. Его самолет подбили, и мужчина по примеру капитана Гастелло, совершил огненный таран, направив горящую машину в колонну немецкой техники.

Солнечногорск Школьники Великая Отечественная война
04 декабря 2024, 10:05
Школьнику из Одинцова вручили награду за спасение утопающего
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В музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе отметили День юного героя Московской области. На празднике наградили детей, которые проявили мужество и отвагу в течение года.

Один из награжденных - школьник из Одинцова Роман Вдовин. Во время семейного отдыха на Днепре мама Романа увидела с берега, как один из отдыхающих резко ушел под воду. Вместе с отцом парень сразу бросился на помощь: по очереди ныряли и осматривали дно, пока школьник не нашел пострадавшего на дне и не вытащил его на поверхность. На берегу мужчине оказали экстренную помощь.

В такой сложной ситуации Роман долго не раздумывал, действовал решительно и отважно. Его поступок не остался без внимания: в августе глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил юноше благодарственное письмо и подарок. Теперь у Романа есть еще одна награда - благодарность Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и медаль «Юного героя».

Помимо церемонии награждения, для ребят организовали экскурсии по музею и возложение цветов к мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».

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Одинцово Дети Награды

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