09 октября 2024, 15:15

Более 66 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Минимущества
Читайте нас в: Google Новости

Процесс оформления недвижимости в Подмосковье упростили до трех документов. В рамках «дачной амнистии» регистрация строений на садовых участках и землях ИЖС или ЛПХ занимает всего три дня, а через МФЦ — до пяти рабочих дней.

В 2024 году на учет в Московской области поставили 66,2 тысячи объектов недвижимости, из которых 51,7 тысячи - это жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 207,2 миллиона рублей. Отмечается, что лидерами по регистрации стали Раменский округ, Дмитров и Истра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость МФЦ
09 октября 2024, 15:15
Эльмира Кахраманова из Подмосковья стала лучшей спортсменкой года в России
Максим Стулов/Ведомости
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковную самбистку Эльмиру Кахраманову признали лучшей спортсменкой 2024 года на Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Кахраманова - чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо. В 2023 году она завоевала золото на Играх стран СНГ и стала чемпионкой России по самбо. Также спортсменка имеет титулы двукратной чемпионки мира и России по универсальному бою.

«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», - отметил президент России в своем послании к участникам премии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

Церемония награждения премии «Золотой пояс» состоялась в Кремлевском дворце, где были отмечены лучшие представители боевых искусств, включая участников спецоперации.

Напомним, премия вручается с 2005 года, ее лауреатами становились известные спортсмены, такие как Федор Емельяненко и Александр Иншаков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
09 октября 2024, 14:37
Уникальный гольф-курорт построят в Домодедове в 2027 году
Мособлархитектура
Читайте нас в: Google Новости
Мособлархитектура подтвердила проект нового туристического комплекса «Гольф-курорта „Шишкино“» в одноименной деревне городского округа Домодедово. Он расположится рядом с трассами М-4 Дон, Каширским шоссе и ЦКАД.

Как сообщил министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, проект выделяется тем, что объединяет различные направления для спорта, отдыха и оздоровления. Завершение строительных работ запланировано на третий квартал 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию создаст свыше 350 рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено создание 24-луночного гольф-поля, клубного дома, академии гольфа, акватермального комплекса и пятизвездочной гостиницы с медицинско-оздоровительным центром. Также планируются малоэтажные гостиничные корпуса.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что архитектурное решение комплекса направлено на гармонию с природой. Одним из главных элементов станет большой гостинично-оздоровительный комплекс с белоснежным силуэтом, который будет отражать рельеф гольф-полей.

Гостинично-оздоровительный комплекс будет иметь углубленные горизонтальные линии ленточного остекления, создающие балконы и эффект игры света и тени. Для отделки наружных стен выбор пал на стеклофибробетон и керамогранит. Медицинско-оздоровительный центр разместится на нижних уровнях правого крыла, а первый и второй этаж с левой стороны займут конференц-зал, ресторан и административные помещения. На верхних этажах предусмотрено 103 номера для размещения 233 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Строительство Рабочие места Город Домодедово Архитектура
09 октября 2024, 14:36
Свыше 5 тысяч человек прокатились летом на колесе обозрения в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Колесо обозрения — главная точка притяжения и одна из самых популярных достопримечательностей Химок. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню.

Колесо обозрения в парке Толстого - одно из самых высоких в Подмосковье. Оборот аттракциона длится 16 минут.

Одновременно на нем могут прокатиться 144 человека в 24 кабинках. Вечером рядом с колесом создается особая атмосфера, так как на нем зажигается красочная иллюминация.

Аттракцион продолжает работать и в холодное время. Кабинки оснащены кондиционерами и системами отопления.

Время его работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Парки
09 октября 2024, 14:36
Более 550 семей заедут в новые корпуса ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Корпусам № 10 и № 11 в жилом комплексе «Высокие Жаворонки» присвоили кадастровые номера. Совсем скоро новоселье здесь отпразднуют 583 семьи.

Участники долевого строительства могут теперь оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также провести другие юридические действия.

Девелопером проекта является компания «Гранель». Благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области удачно зарегистрированы объекты на кадастр.

Отметим, что корпуса № 10 и № 11 построены в соответствии с современными стандартами жилой застройки. Здесь есть разнообразные функциональные планировки, благоустроенные территории и зеленые зоны, а также современные детские и спортивные площадки.

Общая площадь зданий составляет более 45 тысяч квадратных метров. Входные группы оснащены колясочными для хранения велосипедов и самокатов, а также помещениями для консьержей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Строительство

Новости по теме