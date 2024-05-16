Более 65 километров тротуаров построят в Подмосковье к осени

Читайте нас в:

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы начались в Красногорске, Истре, Солнечногорске, Талдомском, Коломенском Солнечногорске, Одинцовском, Раменском и Дзержинском округах.

«В мае планируем начать строительство еще 34 километра новых тротуаров. Все тротуары дорожники обустроят с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», - пояснил Гержик.

Всего к осени планируется обустроить более 65 километров новых тротуаров вдоль региональных дорог в 35 округах, а 18 построят по результатам голосования жителей на сайте «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».