Более 600 жителей Реутова получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»

Впоследствии жилой комплекс был передан Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева строительство удалось завершить. Глава города Реутов Филипп Науменко провел встречу с жителями, чтобы обсудить оставшиеся нерешенными вопросы.

«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», - отметил Науменко.

Кроме того, Филипп Науменко проверил помещение детского сада на 110 мест, который планируется открыть на первом этаже комплекса. Передача объекта городу должна состояться до конца года. «Постараемся отремонтировать и ввести его в строй как можно быстрее», - заверил глава города.

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