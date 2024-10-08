08 октября 2024, 15:14

Более 600 жителей Реутова получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»

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Строительство 25-этажного 4-секционного жилого комплекса «Юбилейный» на 651 квартиру, начатое в 2017 году застройщиком «СК „ПСТ“», завершено. Летом 2022 года компания была признана банкротом, и проект был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Впоследствии жилой комплекс был передан Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева строительство удалось завершить. Глава города Реутов Филипп Науменко провел встречу с жителями, чтобы обсудить оставшиеся нерешенными вопросы.

«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», - отметил Науменко.

Кроме того, Филипп Науменко проверил помещение детского сада на 110 мест, который планируется открыть на первом этаже комплекса. Передача объекта городу должна состояться до конца года. «Постараемся отремонтировать и ввести его в строй как можно быстрее», - заверил глава города.

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Строительство Реутов
08 октября 2024, 14:17
Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оплате коммунальных услуг
Медиасток.рф
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Жители Подмосковья могут оплатить коммунальные услуги, судебную задолженность и многое другое через сервис «Онлайн-платежи». Он доступен на региональном портале госуслуг.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, для использования сервиса нужно авторизоваться на региональном портале при помощи ЕСИА. С его помощью также можно выполнять перевод на карту, оплачивать образование и услуги охранно системы. Для этого нужно выбрать нужную категорию, указать поставщика и внести сумму.

В ведомстве напомнили, что на региональном портале доступно более 380 электронных госуслуг и сервисов для жителей и бизнеса. Ежедневно им пользуются свыше 125 тысяч человек.

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Госуслуги
08 октября 2024, 14:14
Около миллиона кубометров отходов вывезли из 10 округов Подмосковья в сентябре
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез порядка одного миллиона кубических метров отходов за сентябрь. Мусор был утилизирован из 10 городских округов, включая Дмитровский, Долгопрудный, Дубну, Королев, Лобню, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Уборка мусора проводилась согласно установленному графику, для чего использовали 209 мусоровозов и других специализированных машин. Более 180 тысяч кубометров крупногабаритных отходов направили на полигоны, в то время как объем сырья, подходящего для переработки, превысил 32 тысячи кубометров.

Контейнеры для сбора мусора также требуют регулярного обслуживания, поскольку часто подвергаются износу. В Сергиево-Посадском кластере регоператор осуществил работы по приведению контейнеров на специализированных площадках в надлежащее состояние. В сентябре в муниципалитетах установили 112 новых баков и восстановили 123 контейнера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
08 октября 2024, 13:12
Артисты из Лобни получили награды международного конкурса
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Конкурс «Созвездие талантов» прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне. Воспитанники объединений городского дворца творчества «Планета талантов» показали высокие результаты.

Организовала международное мероприятие липецкая Академия культуры и искусства. Молодые артисты из Лобни покорили жюри своим мастерством, завоевав несколько призов.

Первое место в конкурсе занял вокальный ансамбль «Карамель». Хореографический коллектив «Экзерсис» стал обладателем первого места и гран-при. Юный вокалист Марк Н. также удостоился гран-при.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл школьный театр в Жуковском.

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы Образование
08 октября 2024, 12:44
Еще 61 госзакупку опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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Свыше 60 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для ремонта теплосетей и строительства котельных.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Балашихе, Луховицах, Талдоме, Чехове, Серебряных Прудах и Наро-Фоминске капитально отремонтируют участки теплосетей.

Кроме того, в Богородском округе, Наро-Фоминске и Рузе найдут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных, а в Мытищах - для реконструкции очистных сооружений.

В Пушкино и Истре капитально отремонтируют дороги, в Коломне - мостовой переход через реку Шеленку, а в Лобне - улицу Гагарина.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Ремонтные работы

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