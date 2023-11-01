Более 600 жителей Подмосковья прошли бесплатное IT-обучение по нацпроекту с начала года

Чаще всего обучение в сфере IT выбирали для себя женщины с детьми дошкольного возраста. Они активно изучали программы интернет-маркетинга.

Заявку на обучение можно подать на портале «Работа в России». Курсы бесплатные и проводятся для отдельных категорий жителей. Направление можно выбрать любое. Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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