Более 600 ям устранили в Химках с начала года

Турнир Ovi Cup проводится с 2018 года и уже стал визитной карточкой Подмосковья. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин прислал приглашение на соревнования воспитаннице воскресенской спортивной школы Марии Кундашкиной.

Это значительное событие в жизни молодой спортсменки произошло благодаря ее смелому и нестандартному решению. Мария послала трехкратному чемпиону мира видеообращение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.

«Александр Овечкин - спортсмен, на которого мне хочется равняться. Давно слежу за его игрой, очень переживала во время прошлого сезона. Я очень удивилась и была рада, что он ответил и позвал на свой турнир», - рассказала хоккеистка.

15-летняя уроженка Тамбова Мария Кундашкина занимается хоккеем уже семь лет. Недавно ее пригласили в воскресенское отделение областной школы олимпийского резерва.

«Никто не ожидал, что Александр пришлет нашей Маше ответ, мы все были в шоке. Она у нас отличный игрок, перспективы у нее огромные. Уверен, что у нее все получится», - сказал тренер спортшколы Вадим Бескровный.