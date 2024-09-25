Более 600 врачей в Балашихе прошли вакцинацию от гриппа на рабочем месте

Врач-эпидемиолог Елена Анохина отметила, что вакцинация является единственной эффективной профилактикой от гриппа, особенно важной для медработников, работающих с пациентами.

В Балашихе жители могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиниках или в мобильных пунктах, которые будут работать в разных частях города с 24 по 28 сентября. Перед процедурой медработники осматривают пациентов на предмет противопоказаний.

«Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», - подчеркнула Елена Анохина.

В поликлиники Балашихи уже поступило 24 тысячи доз детской вакцины Ультрикс квадри и 43 тысячи доз вакцины для взрослых Совигрипп и Флю-м, чтобы обеспечить доступность бесплатной вакцинации для всех жителей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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