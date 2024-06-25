Более 600 вакансий представят на ярмарке труда в Одинцовском округе

В Ивантеевке провели масштабный фестиваль «Спортивный десант». Участие в нем приняли порядка пяти тысяч человек.

На легкоатлетический забег, который открыл фестиваль, вышли сотни любителей бега от мала до велика. Дистанция была символическая - всего один километр. Здесь не было победителей и побежденных: на финише каждый участник получил медаль. Забег посвятили героям Великой Отечественной войны.

На площадках спортивного фестиваля было множество локаций. Гости мероприятия могли проверить себя в армрестлинге, кроссфите, отжиманиях и сдать нормы ГТО. Спортивные энтузиасты провели показательные выступления по самбо, дзюдо и тхэквондо. На мероприятии было представлено более 20 различных видов спорта.

Пригласили и знаменитых спортсменов. В их числе был трехкратный Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Площадка бокса, как и всегда, была одной из самых массовых и собрала большое количество детей и родителей, которые любят активный отдых. Именно на ней состоялась матчевая встреча между сборной Донецкой Народной Республики и Московской области. Соревнования завершились ничьей.

«Спорт для детей - это не только здоровый образ жизни, но и дисциплина, умение преодолевать трудности. Трудности в жизни обязательно будут. И дети, занимающиеся спортом, будут готовы не сдаваться и идти вперед», - сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Целью спортивного фестиваля является популяризация бокса, единоборств и других видов спорта на территории городского округа Пушкинский, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых. «Спортивный десант» организован администрацией округа при поддержке Благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии.

«Сегодня это мероприятие направлено в первую очередь на воспитание подрастающего поколения, на формирование здорового духа, который и ведет к достижениям, к победам. Не только в спорте, но и в любых жизненных ситуациях мы должны всегда ставить перед собой цели и добиваться их», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Завершился вечер концертом звезд отечественной эстрады. Перед гостями выступили легендарная советская группа «Земляне», певец Ираклий Пирцхалава и другие артисты.

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На легкоатлетический забег, который открыл фестиваль, вышли сотни любителей бега от мала до велика. Дистанция была символическая - всего один километр. Здесь не было победителей и побежденных: на финише каждый участник получил медаль. Забег посвятили героям Великой Отечественной войны.

На площадках спортивного фестиваля было множество локаций. Гости мероприятия могли проверить себя в армрестлинге, кроссфите, отжиманиях и сдать нормы ГТО. Спортивные энтузиасты провели показательные выступления по самбо, дзюдо и тхэквондо. На мероприятии было представлено более 20 различных видов спорта.

Пригласили и знаменитых спортсменов. В их числе был трехкратный Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Площадка бокса, как и всегда, была одной из самых массовых и собрала большое количество детей и родителей, которые любят активный отдых. Именно на ней состоялась матчевая встреча между сборной Донецкой Народной Республики и Московской области. Соревнования завершились ничьей.

«Спорт для детей - это не только здоровый образ жизни, но и дисциплина, умение преодолевать трудности. Трудности в жизни обязательно будут. И дети, занимающиеся спортом, будут готовы не сдаваться и идти вперед», - сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Целью спортивного фестиваля является популяризация бокса, единоборств и других видов спорта на территории городского округа Пушкинский, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых. «Спортивный десант» организован администрацией округа при поддержке Благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии.

«Сегодня это мероприятие направлено в первую очередь на воспитание подрастающего поколения, на формирование здорового духа, который и ведет к достижениям, к победам. Не только в спорте, но и в любых жизненных ситуациях мы должны всегда ставить перед собой цели и добиваться их», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Завершился вечер концертом звезд отечественной эстрады. Перед гостями выступили легендарная советская группа «Земляне», певец Ираклий Пирцхалава и другие артисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».