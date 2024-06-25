25 июня 2024, 08:52

Более 600 вакансий представят на ярмарке труда в Одинцовском округе

Медиасток.рф
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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Одинцовском округе 28 июня. Крупные российские компании предложат порядка 600 вакансий в самых разнообразных направлениях.

Особенность ярмарки в том, что на ней будут действовать специальные предложения для выпускников высших и средних учебных заведений, участников специальной военной операции, людей предпенсионного возраста и инвалидов.

Также гости мероприятия смогут ознакомиться с работами мастеров, которые уже открыли свой бизнес, благодаря поддержке Центра занятости Подмосковья.

Ярмарка трудоустройства пройдёт по адресу: рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе, 2а, корпус 5, Технический центр «Волин». Гостей будут ждать 28 июня с 10:00 до 14:00.

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Одинцово Работа Ярмарки
25 июня 2024, 08:53
Около 5 тысяч человек приняли участие в спортивном фестивале в Ивантеевке
Администрация г.о. Пушкинский
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В Ивантеевке провели масштабный фестиваль «Спортивный десант». Участие в нем приняли порядка пяти тысяч человек.

На легкоатлетический забег, который открыл фестиваль, вышли сотни любителей бега от мала до велика. Дистанция была символическая - всего один километр. Здесь не было победителей и побежденных: на финише каждый участник получил медаль. Забег посвятили героям Великой Отечественной войны.

На площадках спортивного фестиваля было множество локаций. Гости мероприятия могли проверить себя в армрестлинге, кроссфите, отжиманиях и сдать нормы ГТО. Спортивные энтузиасты провели показательные выступления по самбо, дзюдо и тхэквондо. На мероприятии было представлено более 20 различных видов спорта.

Пригласили и знаменитых спортсменов. В их числе был трехкратный Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Площадка бокса, как и всегда, была одной из самых массовых и собрала большое количество детей и родителей, которые любят активный отдых. Именно на ней состоялась матчевая встреча между сборной Донецкой Народной Республики и Московской области. Соревнования завершились ничьей.

«Спорт для детей - это не только здоровый образ жизни, но и дисциплина, умение преодолевать трудности. Трудности в жизни обязательно будут. И дети, занимающиеся спортом, будут готовы не сдаваться и идти вперед», - сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Целью спортивного фестиваля является популяризация бокса, единоборств и других видов спорта на территории городского округа Пушкинский, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых. «Спортивный десант» организован администрацией округа при поддержке Благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии.

«Сегодня это мероприятие направлено в первую очередь на воспитание подрастающего поколения, на формирование здорового духа, который и ведет к достижениям, к победам. Не только в спорте, но и в любых жизненных ситуациях мы должны всегда ставить перед собой цели и добиваться их», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Завершился вечер концертом звезд отечественной эстрады. Перед гостями выступили легендарная советская группа «Земляне», певец Ираклий Пирцхалава и другие артисты.

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На легкоатлетический забег, который открыл фестиваль, вышли сотни любителей бега от мала до велика. Дистанция была символическая - всего один километр. Здесь не было победителей и побежденных: на финише каждый участник получил медаль. Забег посвятили героям Великой Отечественной войны.

На площадках спортивного фестиваля было множество локаций. Гости мероприятия могли проверить себя в армрестлинге, кроссфите, отжиманиях и сдать нормы ГТО. Спортивные энтузиасты провели показательные выступления по самбо, дзюдо и тхэквондо. На мероприятии было представлено более 20 различных видов спорта.

Пригласили и знаменитых спортсменов. В их числе был трехкратный Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Площадка бокса, как и всегда, была одной из самых массовых и собрала большое количество детей и родителей, которые любят активный отдых. Именно на ней состоялась матчевая встреча между сборной Донецкой Народной Республики и Московской области. Соревнования завершились ничьей.

«Спорт для детей - это не только здоровый образ жизни, но и дисциплина, умение преодолевать трудности. Трудности в жизни обязательно будут. И дети, занимающиеся спортом, будут готовы не сдаваться и идти вперед», - сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Целью спортивного фестиваля является популяризация бокса, единоборств и других видов спорта на территории городского округа Пушкинский, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых. «Спортивный десант» организован администрацией округа при поддержке Благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии.

«Сегодня это мероприятие направлено в первую очередь на воспитание подрастающего поколения, на формирование здорового духа, который и ведет к достижениям, к победам. Не только в спорте, но и в любых жизненных ситуациях мы должны всегда ставить перед собой цели и добиваться их», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Завершился вечер концертом звезд отечественной эстрады. Перед гостями выступили легендарная советская группа «Земляне», певец Ираклий Пирцхалава и другие артисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Фестивали Ивантеевка Пушкино
24 июня 2024, 23:49
Кровли 8 жилых домов отремонтируют в Лобне до конца года
Министерство ЖКХ МО
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В рамках программы капитального ремонта до конца 2024 года в Лобне отремонтируют восемь кровель жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«С самого начала реализации региональной программы капремонта уже отремонтировано более 9,7 тысячи крыш многоквартирных домов», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья сообщил Антон Велиховский.

Проконтролируют ход работ эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капремонта».

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерия Николова, все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.

«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», - пояснил Николов.

В ведомстве напомнили, что после завершения капитального ремонта на все выполненные работы действует гарантийный срок, который составляет пять лет. Если в течение этого периода выявлены дефекты - необходимо задокументировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Работа
24 июня 2024, 23:35
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк в Пушкино вошел в тройку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Там отдохнули почти 34 тысячи гостей и жителей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк занял второе место в рейтинге любимых мест отдыха.

Центральный парк - один из самых красивых парков Пушкино. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе, ведь в нем расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Пушкино Парки
24 июня 2024, 23:03
Спектакль «Судьба человека. Первая весна» показали в Рузе в рамках патриотической акции
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Патриотическая акция «Судьба человека» прошла музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузе. В рамках мероприятия участники и победители конкурса сочинений и видео «Любовью жив Герой!» встретились с бойцами СВО и их семьями, а также увидели спектакль по мотивам произведения Михаила Шолохова.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, всего в Подмосковье прошло более 370 мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, многие из которых организовали представители молодежных организаций.

«Это и традиционная „Свеча памяти“, и „Огненные картины войны“, и разные спектакли, реконструкции, мастер-классы для детей. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, поэтому особенно важно чтить историю и сохранить память о наших героях», - рассказала Швелидзе.

Участники патриотической акции увидели спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам знаменитого рассказа Михаила Шолохова. В основу постановки легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников СВО и Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Судьба человека» является частью большого одноименного проекта, который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Общественной палаты Московской области, администрации городского округа Красногорск и фонда адресной помощи «СК Развитие».

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Музеи Спектакль Руза

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