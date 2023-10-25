Более 600 спортсменов выступят на международном турнире по кикбоксингу в Раменском
Международный турнир по кикбоксингу пройдет в Раменском с 25 по 28 октября. На соревнованиях выступят более 600 спортсменов из России, Белоруссии, Афганистана, Грузии, Индии и других стран.
В открытом чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества примут участие известные отечественные и зарубежные спортсмены. Соревнования пройдут в дисциплинах фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.
Гала-финал любительского кикбоксинга и международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6 состоятся 28 октября. На ринг выйдут четырехкратный чемпион России по кикбоксингу Александр Стецуренко, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Объекты откроют свои двери до конца года.
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