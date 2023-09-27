Более 600 спортсменов выступили на фестивале «Национальный триатлон» в Красногорске

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Социальный проект «Национальный триатлон» появился в Красногорске пять лет назад. Организаторы проводят в течение года три состязания - по лыжам, бегу и велоспорту. Участие в них могут принимать дети и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Отличие этого проекта в том, что в нем могут участвовать все вне зависимости от состояния здоровья. Условия у нас бесплатные, мы всех накормим, напоим, развлечем и дадим позитивный заряд эмоций», - рассказал руководитель благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Андрей Гришин.

В этот раз в рамках фестиваля прошел инклюзивный забег «Круг добра» на 400 метров. Затем были старты на один и два километра. Победителей определили в каждой возрастной группе.

Также организовали открытый детский турнир по мини-футболу. Участие в нем приняли команды из Москвы, Троицка, Красногорска, Истры и Рузы. Золото и серебро состязаний выиграли красногорские футболисты.

Следующий этап триатолона пройдет в октябре - спортсмены примут участие в велопробеге.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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