Более 600 спортсменов приняли участие в турнире по бадминтону в Химках

Турнир ежегодно проходит осенью и весной. Медали разыграли в 14 категориях в зависимости от вида спорта и мастерства участников.

«Все участники разбиты на категории, поэтому каждый может побороться за медали и призы с равными по уровню соперниками. Ежегодно турнир набирает все больше популярности, а мы делаем все, чтобы бадминтоном заинтересовалось как можно больше человек», - рассказал мастер спорта по бадминтону и вице-президент бадминтонного клуба «Химки» Дмитрий Дубовенко.

Напомним, что недавно в центре ракеточных видов спорта Space провели любительский чемпионат среди женских пар.

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