Более 600 спортсменок приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Орехово-Зуеве

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Девушки из команды «Ювента» из города Обнинска Калужской области отметили высокий уровень организации соревнований.

«Мы часто выезжаем на различные турниры. Художественная гимнастика - красивый вид спорта, в нашей команде девочки занимаются с четырех-пяти лет. Мы уже научились не паниковать на состязаниях. Когда выходишь на арену, надо делать все спокойно и уверенно, чтобы выступление приносило радость», - рассказали участницы турнира.

Юная гимнастка из Орехово-Зуева Арина Джуманиязова рассказала, что пришла в художественную гимнастику в возрасте шести лет.

«В соревнованиях участвую часто: по два-три раза в месяц. На любом турнире всегда стараюсь войти в тройку призеров», - поделилась девушка.

Программа соревнований включала шесть видов упражнений. Организатор - Всероссийская физкультурно-спортивная организация «Русь». Она объединяет гимнасток из 45 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

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