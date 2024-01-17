Более 600 спортсменок приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Орехово-Зуеве
Соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси» прошли во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве. В них приняли участие более 600 участниц — 76 групп и 150 спортсменок. Гимнастки представляли 25 регионов России.
Девушки из команды «Ювента» из города Обнинска Калужской области отметили высокий уровень организации соревнований.
«Мы часто выезжаем на различные турниры. Художественная гимнастика - красивый вид спорта, в нашей команде девочки занимаются с четырех-пяти лет. Мы уже научились не паниковать на состязаниях. Когда выходишь на арену, надо делать все спокойно и уверенно, чтобы выступление приносило радость», - рассказали участницы турнира.
Юная гимнастка из Орехово-Зуева Арина Джуманиязова рассказала, что пришла в художественную гимнастику в возрасте шести лет.
«В соревнованиях участвую часто: по два-три раза в месяц. На любом турнире всегда стараюсь войти в тройку призеров», - поделилась девушка.
Программа соревнований включала шесть видов упражнений. Организатор - Всероссийская физкультурно-спортивная организация «Русь». Она объединяет гимнасток из 45 регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.
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